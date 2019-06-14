Управление образования Воронежа: «Запрета ходить на выпускной для учителей - нет»

Пока воронежские выпускницы, немного выдохнувшие после сдачи ЕГЭ, могут спокойно и радостно готовиться к последнему в жизни школьному балу: примерять повторно платье и убеждаться, что оно идеально, экспериментировать с макияжем и прической, продумывать серию праздничных фото, - родители одиннадцатиклассников забили тревогу: учителям под угрозой увольнения запретили принимать приглашения на выпускные в кафе. Как сообщают «Вести Воронеж», явление это массовое, мамы и папы сразу нескольких городских школ рассказали о подобной проблеме.

Мы обратились в управление образования и молодежной политики Воронежа с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве заявили, что никакого прямого запрета ходить на вылазки или в кафе для учителей нет.

- Это личное дело педагога, он сам вправе решать: нужно ли ему это. Другое дело, если мероприятие проходит в один день с официальным выпускным - 28 июня. Вне зависимости - общегородской это праздник или мероприятие в традиционном формате, в этот день все педагоги отвечают за детей. Где бы те не находились. Поэтому у учителей не должно быть иллюзии, что они отдыхают. Даже если их пригласили родители. Руководитель школы, все его заместители, педагоги несут ответственность за ребят, и должны следить за порядком, - пояснила руководитель управления Любовь Кулакова.

По ее словам, подобный порядок действует уже много лет: накануне выпускного школы подают полный список заведений, в которые группы ребят планируют поехать в праздничную ночь. В управлении образования сводят общий перечень по всем городским учреждениям, а затем отправляют в полицию. И на таких выпускных всегда есть представители школы.

- Если родители приглашают педагога куда-то не в ночь выпускного, это право выбора учителя. Он может и отказать. Но никто не запрещает согласиться, если ему это нужно. К нам пока не обратился ни один человек по этому вопросу: ни педагог, ни родитель. Была бы конкретика, можно было бы разобраться. Ни один человек не назвал своей фамилии. Никто не признался, что есть такая проблема. Или, может, ее и нет, - добавляет Любовь Анатольевна. - Поход в ресторан для педагогов совсем не профильное действие. И когда родители приглашают учителей, то должны понимать, что они вправе отказаться. Миссия педагогов - выпустить детей. На этом она заканчивается.

Вполне вероятно, что такая «рекомендация» - не ходить с детьми и их родителями в кафе - могла исходить от директоров конкретных школы. Повторим: за подобный праздник ответственность несут исключительно родители. Если случится какое-то ЧП, отвечать за него будут мамы и папы. Но с появлением на таком мероприятии педагога, хоть формально он просто гость, в потенциально неприятную ситуацию включается учебное заведение.

Тем временем один из классных руководителей воронежской школы высказалась по информации о запретах следующим образом:

- Ощущение, что проблема устарела, много лет у нас считается неэтичным ходить в кафе за родительские деньги. Конечно, это нигде не задокументировано, это такое негласное правило. Просто так не принято. В этом году наши дети пойдут на общегородской выпускной и мы вместе с ними. Там будет исключительно работа. И честно, никто не рад быть в парке всю ночь.

Напомним, первый общегородской выпускной в Воронеже пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». По последней информации, туда отправятся почти четыре тысячи выпускников. Еще 1 379 ребят отказались от такой формы праздника и будут отмечать окончание школы в кафе и ресторанах. Выпускной в парке начнется в 20:30 и закончится в пять утра. Пропускать участников будут по электронным браслетам, которые сработают один раз на вход и раз на выход. Бесплатно выпускникам будут раздавать только воду. Для организации питания, за которое придется платить, привлекут порядка десяти операторов.

Что касается культурной программы: для ребят будут работать ди-джеи, 20 «живых статуй» - героев популярных романов и фильмов, пневмопушки с мишурой и серпантином, пиротехнические фонтаны холодного огня. Около полуночи начнется выступление приглашенной звезды, по неподтвержденной информации, это может быть Тима Белорусских. После ожидается пенная вечеринка, ее будет сопровождать концерт коллектива продюсерского центра Максима Фадеева. Завершится праздник выступлением кавер-группы, исполняющей хиты 80-90-х. Организация общегородского выпускного обошлась для воронежских властей в 7,7 млн рублей.