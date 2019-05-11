2019-05-11T18:56:06+03:00
Общество

Тысячи мотоциклистов приехали в Воронеж и показали экстрим-шоу

В нашем городе состоялся мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge
Виктор ЛЕВШАКОВ
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронеж впервые принял мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge - в нем принимают участие мотоциклисты из городов России и стран ближнего зарубежья. Уже в 9.00 на площади Ленина началисобираться хозяева «железных коней» всех мастей.

Под аккомпанемент рок-группы KillJoyz воронежцев ждал Stunt Riding - это, если говорить просто, выполнение трюков на мотоцикле. Поглядите, что вытворяли местные и иногородние мастера.

Воронежцы вооружились телефонами и камерами Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежцы вооружились телефонами и камерамиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Согласитесь, это поражает воображение Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Согласитесь, это поражает воображениеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кажется, многие горожане скоро поменяют свое отношение к мотоциклам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кажется, многие горожане скоро поменяют свое отношение к мотоцикламФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сумасшедшие трюки аудитория встречала аплодисментами Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сумасшедшие трюки аудитория встречала аплодисментамиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Но помните, что такие трюки возможны только в шоу Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Но помните, что такие трюки возможны только в шоуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По словам организаторов, столица Черноземья была выбрана выездной площадкой из-за удобного расположения - близость к Москве, наличие федеральной трассы М-4 «Дон». В итоге пока все смотрели шоу, формировалась мотоколонна из более чем 1 700 байкеров, приехавших в Воронеж из разных городов России, а также из стран ближнего зарубежья - Белоруссии, Финляндии, стран Прибалтики.

Среди участников мотофестиваля был Виктор Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко.Также в H.O.G Sprint Challenge традиционно принял участие Артем Чайка, сын генерального прокурора России Юрия Чайки.

Среди участников фестиваля было много прекрасных девушек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Среди участников фестиваля было много прекрасных девушекФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Встречались и совсем уж экстравагантные мотоциклисты Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Встречались и совсем уж экстравагантные мотоциклистыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

А как вы представляете себе байкера? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

А как вы представляете себе байкера?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Такой мотоцикл стоит порядка 1,5 млн рублей. Хотя хозяева вкладывают еще как минимум миллион, чтобы доделать его под себя Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Такой мотоцикл стоит порядка 1,5 млн рублей. Хотя хозяева вкладывают еще как минимум миллион, чтобы доделать его под себяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Обязательный атрибут многих гостей - флаг из города или мотоклуба Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Обязательный атрибут многих гостей - флаг из города или мотоклубаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Некоторые коллективы стараются придумать себе своеобразную униформу Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Некоторые коллективы стараются придумать себе своеобразную униформуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К слову о том, что мотоциклы порой бывают настоящими произведениями искусства Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К слову о том, что мотоциклы порой бывают настоящими произведениями искусстваФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Конечно, нельзя рассказать вам о каждом мотоцикле или участнике фестиваля, хотя очень хотелось бы. Только видео может передать колоссальный масштаб мотопарада. К слову, протяженность маршрута составила примерно 17 км, которые мотоциклисты преодолели приблизительно за 40 минут. Основной площадкой фестиваля стала Адмиралтейская площадь.

Для многих такой фестиваль - это возможность встретиться со старыми друзьями Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Для многих такой фестиваль - это возможность встретиться со старыми друзьямиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Гости из разных городов с удовольствием изучали Воронеж Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Гости из разных городов с удовольствием изучали ВоронежФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Программа расписана с 12.00 до 21.00. На сцене фестиваля выступят такие группы, как Ногу Свело, 7Б, Чичерина, Без паники, No Coment Band, Nuteki. Организаторы обещали, что шоу летающих мотоциклистов от именитых FMX-спортсменов заставит даже самые смелые сердца трепетать. И, поверьте, они сдержали свое обещание!

Мотоциклисты взлетали на экстримальную высоту Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Мотоциклисты взлетали на экстримальную высотуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С каждым разом трюки становились все сложнее Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С каждым разом трюки становились все сложнееФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Дух захватывает! Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Дух захватывает!Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Такое повторит далеко не каждый Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Такое повторит далеко не каждыйФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К слову, именно эти парни совершили рекордный прыжок с одного движущегося грузовика «БЕЛАЗ» на другой Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К слову, именно эти парни совершили рекордный прыжок с одного движущегося грузовика «БЕЛАЗ» на другойФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Люди умеют летать Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Люди умеют летатьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Казалось, что еще чуть-чуть и мотоциклист может поетрять связь со своим байком Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Казалось, что еще чуть-чуть и мотоциклист может поетрять связь со своим байкомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Спортсмены чуть было не сбили дрон во время прыжков Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Спортсмены чуть было не сбили дрон во время прыжковФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Очередной поражающий воображение полет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Очередной поражающий воображение полетФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Будем надеяться, что фестиваль вернется в Воронеж через год Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Будем надеяться, что фестиваль вернется в Воронеж через годФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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