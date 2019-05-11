По Воронежу в мотоколонне проехали сыновья президента Белоруссии и генпрокурора России

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-11T17:33:49+03:00

На мотофестиваль в Воронеж приехали участники из разных стран и городов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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11 мая в Воронеже собралось более трех тысяч мотоциклистов, при этом, как минимум, тысяча из них - гости из других городов. Мотоциклисты в 12.00 стартовали от площади Ленина, проехали практически через весь город и завершили свое движение на Адмиралтейской площади. На этой площадке до 21.00 будет масштабный концерт и экстрим-шоу.

Среди участников мотофестиваля был Виктор Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Виктор Александрович приехал на мотоцикле Harley-Davidson CVO Road Glide Ultra с номерами минской области. Помощник Президента Белоруссии по национальной безопасности украсил свой байк двумя флагами - белорусским и российским.

- В первую очередь - с праздником, с Днем Победы! Наше мотодвижение имеет важное значение. Мы собираемся, общаемся без политики, без каких-либо серьезных вопросов, просто наслаждаемся жизнью и общением друг с другом. Думаю, это очень важно, - подчеркнул Виктор Лукашенко.

Между прочим помощник президента Белоруссии добирался до Воронежа на своем мотоцикле. Правда, дорога получилась дождливая. Но, как отметил сам Виктор Александрович, это хорошая примета, а главное то, что на время фестиваля погода стала отличной.

Шлем Виктора Лукашенко украшает национальный орнаментФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Виктор Александрович приехал на мотоцикле Harley-Davidson CVO Road Glide UltraФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Также в H.O.G Sprint Challenge традиционно принял участие Артем Чайка, сын генерального прокурора России Юрия Чайки, российский предприниматель и юрист. Его Harley-Davidson - точная копия культового мотоцикла, на котором ездил актер Микки Рурк в легендарном фильме «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо».

В H.O.G Sprint Challenge традиционно принял участие Артем ЧайкаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Мы рады приветствовать всех! То, что мы делаем, это не просто байкерский фестиваль. Это укрепление отношений между людьми. Мы приезжаем в соседние регионы, в соседние города, соседние страны. Приезжаем друг к другу в гости. Наш белорусско-российский клуб Iron Birds - тому яркий пример, - поделился Артем Чайка.

Этот Harley-Davidson - точная копия культового мотоцикла, на котором ездил актер Микки РуркФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

А вот и пожелание от Микки РуркаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU