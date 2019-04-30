Мотопарад в Воронеже: экстрим-шоу, рок-концерт и три тысячи байкеров на дорогах

В течение последних четырех лет в Минске сотни тысяч человек приходили увидеть открытие мотосезона – H.O.G Sprint Challenge. В этом году начать масштабное шествие по городам СНГ было решено в Воронеже. Ожидается, что в нашем городе соберется около трех тысяч мотоциклистов - при этом, как минимум, тысяча из них будут гостями из других городов.

Через весь город

- Мы хотим представить мотоциклистов городу в новом прочтении. Существует достаточно расхожее мнение, что мотоциклист - это нарушитель спокойствия, хулиган и тот, кто по ночам будит детей громкими выхлопами. Чтобы это стереотипы разрушить, мы и проводим подобное мероприятие. Мы хотим показать, что мотоциклисты - это достаточно серьезные люди, которые не только демонстрируют своим примером, как нужно вести себя на дороге, но и готовы подарить городу насыщенный праздник, - уверен Сергей Каменев, один из организаторов фестиваля.

Так, что же в программе? Сбор начнется с 10 мая, когда те, кто приехал пораньше, смогут принять участие в мотоэкскурсии по Воронежской области - скажем сразу, что это, скорее, мероприятие для самих участников, чем для сторонних зрителей.

Организаторы рассказали обо всех нюансах парадаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 мая станет официальной датой старта мотоциклетного сезона в СНГ. Уже в 9.00 на площади Ленина начнут собираться хозяева «железных коней» всех мастей. Под аккомпанемент рок-группы KillJoyz воронежцев ждет Stunt Riding - это, если говорить просто, выполнение трюков на мотоцикле. Вы наверняка видели, как кто-либо из мотоциклистов ездил по городу на заднем колесе - так вот нечто подобное должно происходить только в рамках шоу. Как раз во время выступления можно будет оценить мастеров эктремального вождения.

В 12.00 начнется сам парад. Мотоциклисты стартуют от площади Ленина, проедут по проспекту Революции, потом через Северный мост выедут на Ленинский проспект. Следующий поворот - на Вогрэсовский мост. Колонна выйдет на Петровскую набережную и завершит свое движение на Адмиралтейской площади.

Протяженность маршрута - 17 километров. Ориентировочно мотопарад продлится около 40 минут. Участники будут держать не высокую скорость - примерно 40 км/ч.

- Это очень зрелищное событие, когда тысячи мотоциклов пройдут по улицам города. Завораживающее зрелище, - отметил Сергей Каменев.

Прыжки на мотоциклах и салют

Основная площадка фестиваля на Адмиралтейской площади открыта для всех воронежцев и гостей города бесплатно: можно придти даже всей семьей, чтобы увидеть яркое шоу и послушать музыку. 11 мая программа расписана с 12.00 до 21.00. На сцене фестиваля выступят такие группы, как Ногу Свело, 7Б, Чичерина, Без паники, No Coment Band, Nuteki.

Шоу обещает быть захватывающимФото: Анна САДОВНИКОВА

Организаторы обещают, что шоу летающих мотоциклистов от именитых FMX-спортсменов заставит даже самые смелые сердца трепетать. К слову, именно эти парни совершили рекордный прыжок с одного движущегося грузовика «БЕЛАЗ» на другой. Так что воронежцев точно ждет нечто поражающее воображение.

Кроме того, на Воронежском водохранилище пройдут выступления на Флайбордах — это устройство для любителей экстремального отдыха. Аппарат представляет собой доску, оснащенную двумя трубками, связанными 18-тиметровым шлангом с турбиной гидроцикла. Таким образом с помощью этого устройства можно подниматься над водой до 10-ти метров, и, конечно же, выполнять различные трюки.

Вы сможете также оценить экспозицию уникальных мотоциклов или посмотреть силовое шоу. Будет специальная площадка и для детей. Кстати, завершится H.O.G Sprint Challenge в 21.00 праздничным салютом.

Программа поражает воображение. Но дорого ли она обойдется городу? По словам Людмилы Бородиной, руководителя воронежского управления развития предпринимательства, бюджетные средства не будут задействованы. То есть, организаторы планируют окупить все мероприятие самостоятельно.

Ограничения на дороге

Организаторы заверили, что проблем с безопасностью не будет. Воронежские автомобилисты, особенно после майских праздников, знают, что эта фраза означает. Чтобы обеспечить порядок уже 10 мая с 23.00 до 11 мая 13.00 будет запрещена парковка на площади Ленина, а также на проспекте Революции (от площади Ленина до улицы Карла Маркса), улицах Кирова, Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской) и на Театральном проезде (от площади Ленина до улицы Пушкинской).

11 мая с 7.00 до 13.00 будет закрыто движение по площади Ленина, проспекту Революции (от площади Ленина до улицы Карла Маркса), улицам Кирова, Плехановской (от Университетской площади до улицы Пушкинской), Театральному проезду (от площади Ленина до улицы Пушкинской).

Ограничений не избежатьФото: с сайта мэрии Воронежа

В тот же день с 6.00 будет запрещена парковка на Петровской набережной и улицы Софьи Перовской (общий участок – от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского). А с 12.00 тут и вовсе нельзя будет проехать. Ограничение затронет и улицу Декабристов (от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской). Запрет будет снят в 22.00.

И, конечно, 11 мая с 12:00 до 14:00 будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по маршруту движения колонны: площадь Ленина – проспект Революции – улица Ленина – Северный мост – улица Остужева – Ленинский проспект – ВоГРЭСовский мост – Петровская набережная – Адмиралтейская площадь.