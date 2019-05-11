Воронежцы отразили на видео колоссальный масштаб мото-парада
К стартовавшему мото-фестивалю H.O.G. Sprint Challenge не раз добавляли эпитет "масштабный". Но и он, пожалуй, слабоват, если нужно рассказать об истинном размахе открытия мото-сезона в СНГ. В популярном городском сообществе появилось видео, как колонна байкеров проходит по Ленинскому проспекту. Кажется, что она просто бесконечна - смотрите сами.
Напомним, мотопарад начался сегодня в 12.00. Байкеры стартовали от площади Ленина, проехали по проспекту Революции, потом через Северный мост вышли на Ленинский проспект. Далее через Вогрэсовский мост попали на Петровскую набережную и завершили движение на Адмиралтейской площади. Протяженность маршрута - 17 километров.
Кстати, на Адмиралтейке до 21.00 будет работать концертная площадка. На сцене фестиваля выступят такие группы, как Ногу Свело, 7Б, Чичерина, Без паники, No Coment Band, Nuteki.
Парад в честь открытия байк-фестиваля H.O.G. Spring Challenge.Видео: Марина Стукалова, "Типичный Воронеж".
ИСТОЧНИК KP.RU