2019-05-11T14:00:45+03:00
Общество

Воронежцы отразили на видео колоссальный масштаб мото-парада

Огромная колонна байкеров проезжает по Ленинскому проспекту
Виктор ПАВЛОВ
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В Воронеж приехали байкеры со всей России.В Воронеж приехали байкеры со всей России.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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К стартовавшему мото-фестивалю H.O.G. Sprint Challenge не раз добавляли эпитет "масштабный". Но и он, пожалуй, слабоват, если нужно рассказать об истинном размахе открытия мото-сезона в СНГ. В популярном городском сообществе появилось видео, как колонна байкеров проходит по Ленинскому проспекту. Кажется, что она просто бесконечна - смотрите сами.

Напомним, мотопарад начался сегодня в 12.00. Байкеры стартовали от площади Ленина, проехали по проспекту Революции, потом через Северный мост вышли на Ленинский проспект. Далее через Вогрэсовский мост попали на Петровскую набережную и завершили движение на Адмиралтейской площади. Протяженность маршрута - 17 километров.

Кстати, на Адмиралтейке до 21.00 будет работать концертная площадка. На сцене фестиваля выступят такие группы, как Ногу Свело, 7Б, Чичерина, Без паники, No Coment Band, Nuteki.

Парад в честь открытия байк-фестиваля H.O.G. Spring Challenge.Видео: Марина Стукалова, "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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