Бизнесмен, осужденный за хищение 300 миллионов у Кержакова, стал заведующим отделением воронежской больницы

Главный фигурант скандала с Александром Кержаковым Михаил Сурин, которого теперь уже бывший футболист обвинял в хищении более 300 миллионов рублей, завязал с бизнесом и решил посвятить себя медицине. Причем Михаил Валерьевич – на данный момент не просто врач-хирург, а еще и заведующий приемным отделением больницы «Электроника».

Напомним, суд признал Сурина виновным в хищении 304 миллионов рублей и обязал его выплатить долго с процентами. Общая сумма получилась солидной – 345 миллионов рублей. Сурину разрешили выплачивать эти деньги постепенно. Ну еще бы – он же все-таки не Абрамович и не Фридман, чтобы взять и выложить эту сумму вот так сразу. Еще бизнесмена приговорили к четырем годам колонии. Видимо, вел он себя там примерно, потому что срок скостили до 3,5 лет. И недавно Сурин вышел на свободу и уже вскоре занял весьма неплохую должность. Но вот общаться с прессой по понятным причинам не горит желанием.

Сурин из нефтяного магната переквалифицировался в медицинского начальника.Фото: с сайта больницы "Электроника".

Эта история началась в 2011 году на отдыхе в Арабских эмиратах. Там Александр Кержаков познакомился с депутатом Воронежской облдумы IV созыва Русланом Лесных. Он свел спортсмена с бизнесменом Михаилом Суриным. Вместе они предложили Кержакову вложить деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панинском районе. Окончание работ планировалось к ноябрю 2012-го, но он не построен до сих пор.

Кержаков подписал с Суриным договор на 105 миллионов рублей и передал ему эти деньги добровольно. Но когда в очередной раз проверял банковскую карту, выяснил, что счет пуст. С него было снято более 300 миллионов. Деньги, предположительно, были переведены Сурину и его партнерам.

На суде гендиректор фирмы «Модуль» Александр Махиня, строящей завод, давал понять, что Михаил Сурин большей частью выступал как доверенное лицо Руслана Лесных. Однако позже силовики заявили, что доказательств против экс-депутата нет, а под всеми интересующими суд документами стояла подпись именно Сурина. В итоге Лесных проходил по делу как свидетель. Как и учредитель «Модуля» Евгений Ванин, вначале владевший 100 процентами акций будущего «нефтяного гиганта», а потом уступивший 85% Сурину.

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