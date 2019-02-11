Как хитрили в Воронеже участники торгов и рекламщики

Больше 11 миллионов рублей штрафов от антимонопольной службы получили воронежские фирмы и учреждения в 2018 году. Руководитель регионального управления ФАС Денис Чушкин рассказал о самых необычных и резонансных делах.

И опять «Горэлектросеть»...

В последние дни городские СМИ кричат о задержаниях и обысках в «Воронежской горэлектросети». У антимонопольщиков были свои претензии к этой организации.

- Несколько провайдеров интернета обратились с жалобой на «Горэлектросеть». Предприятие предоставляло им опоры ЛЭП для проведения кабелей. И делало это по завышенным ценам. Мы изучили, что в соседних районах с провайдеров брали от 0 до 50 рублей в месяц за опору. «Воронежская горэлектросеть» требовала 600 рублей. В конечном итоге все эти расходы сказывались на потребителях.

Вдобавок выяснилось, что обслуживание опор уже оплачивают все клиенты компании: эта статья расходов заложена в тарифах. В итоге «Горэлектросеть» получила предписание об устранении нарушений.

Руководитель регионального УФАС Денис ЧушкинФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Главное - не участие

В конце декабря антимонопольщики присмотрелись к итогам аукционов на ремонт дорог в Семилукском районе. Из 14 конкурсов на общую сумму 88 миллионов рублей семь выиграло ООО «Дорожник», еще семь - ООО «Твердыня». Но вот незадача: и та, и другая компания получали лоты практически без уменьшения цены. Они заходили на аукционы, где игра идет на понижение, но так и не начинали по-настоящему торговаться.

В УФАС подобную слаженность сочли подозрительной и обнаружили, что заявки от этих двух организаций поступали с одного компьютера! В итоге каждую фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей, а их руководители стали фигурантами уголовных дел.

Претензии у ФАС возникали не только к участникам торгов, но и к организаторам. Не так давно ВГТУ разместил аукцион на уборку помещений и прилегающих территорий. Сумма составила 120 миллионов рублей.

Однако условия конкурса были уж слишком жесткие. Представители вуза указывали в требованиях невероятно точные детали - вплоть до длины щетины на щетках и размера тряпок. Из восьми заявок на участие худо-бедно пропустили только три.

- В ходе разбирательства было установлено, что документация об аукционе разработана с нарушением Закона о контрактной системе, - рассказал Денис Чушкин. - Более того, выяснилось, что в 2017 году аукцион проходил на тех же условиях. Университет получил предписание о переработке документации.

Приглашаем в чужой сквер!

ФАС рассматривает и жалобы на рекламу. Многие воронежские дела касаются употребления слова «лучший» в роликах и на плакатах. Но порой речь идет о более возмутительных вещах.

Строительная компания «Квартал» так рассказывала о новом жилом комплексе: «Буквально в нескольких шагах разбит небольшой сквер отеля «Бенефит Плаза». Тихое и уютное местечко с мощеными дорожками и цветниками, близкое и удобное для нешумного отдыха...»

В «Бенефит Плаза» прочитали этот текст и поспешили обратиться в УФАС. Дело в том, что беспрепятственно использовать сквер для прогулок нельзя: это закрытая зона, предназначенная для клиентов отеля.

Антимонопольщики выдали застройщику предупреждение: не вводите клиентов в заблуждение! Описание сквера исчезло с эскизов проекта. Зато там по-прежнему выделена парковка отеля. Само собой, жильцам нового дома там тоже рады не будут.