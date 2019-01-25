Обидчица девушки, пострадавшей на вечеринке в воронежском ресторане, возместила ущерб

25-летнюю Нану Убирия, пострадавшую на предновогодней вечеринке в Воронеже, выписали из больницы. По словам знакомых, после второй операции ее состояние улучшилось. Сейчас она продолжает лечение амбулаторно. Один глаз видит на 100%, как поведет себя второй - пока сказать трудно.

- Материальный и моральный ущерб возмещен в полном размере. Обидчица принесла свои извинения Нане. Что касается возбуждения уголовного дела, мы настаивать не будем. Но, исходя из степени тяжести вреда здоровью, решение по этому поводу будут принимать правоохранительные органы. Медэкспертиза еще не проведена, - рассказал адвокат девушки Денис Тюнин.

Напомним, ночью 30 декабря в воронежском ресторане «Платонов» одна из посетительниц порезала разбитым бокалом шампанского лицо другой гостье заведения. Все случилось на втором этаже. Потерпевшая и обидчица стояли у барной стойки. В какой-то момент, неловко повернувшись во время танца, Нана случайно опрокинула бокал на девушку рядом. Как говорят очевидцы, дальше обиженная посетительница с оскорблениями вылила бокал шампанского Нане на голову. А после разбила бокал о голову и порезала ее лицо и глаза.

Пока Нана находилась в больнице, ее адвокат Денис Тюнин рассказал, что обидчица пытается мирно урегулировать вопрос - оказать материальную помощь. Но в тот момент все находилось на стадии переговоров. Говорить о примирении сторон было еще рано.

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