Обидчица девушки, пострадавшей на вечеринке в воронежском ресторане, оплатит ее лечение

Денис Тюнин, адвокат 25-летней Наны Убирия, пострадавшей на предновогодней вечеринке в Воронеже, рассказал о состоянии девушки, чьи интересы он представляет, и о том, как продвигается разбирательств этой истории.

Напомним, ночью 30 декабря в воронежском ресторане «Платонов» одна из посетительниц порезала разбитым бокалом шампанского лицо другой гостье заведения. Все случилось на втором этаже. Потерпевшая и обидчица стояли у барной стойки. В какой-то момент, неловко повернувшись во время танца, Нана случайно опрокинула бокал на девушку рядом. Как говорят очевидцы, дальше обиженная посетительница с оскорблениями вылила бокал шампанского Нане на голову. А после разбила бокал о голову Наны и порезала ее лицо и глаза.

«О примирении пока говорить рано»

По словам адвоката Дениса Тюнина, только сейчас у Наны началось активное лечение, так как после новогодних праздников врач смог полноценно заняться пациенткой. На сегодняшний момент так и остается непонятным, что будет с глазом: удастся ли сохранить зрение или нет.

- Что касается девушки, которая нанесла телесные повреждения: ее сторона предпринимает попытки урегулировать вопрос. Оказать материальную помощь. Но все сейчас находится в состоянии переговоров. Наметилась положительная тенденция. Некоторые компромиссы найдены. Человек пытается осознать свою вину, оказать посильную помощь пострадавшей. Нане потребуется длительное лечение. В том числе и пластические операции. Надо убирать швы в области глаза. Их наложено 16. Около восьми швов на сам глаз. Деньги потребуются серьезные. Нана человек не богатый. Ей нужна будет помощь. Но опять же, о примирении сторон пока говорить рано. И о какой точно сумме компенсации идет речь - тоже не могу комментировать, - рассказал Денис Тюнин.

Также адвокат пояснил, что и сама обидчица, вероятно, находится не в лучшем моральном состоянии. Переговоры от ее лица ведет знакомый семьи.

Исход решит медэспертиза

Что касается действий охранников ресторана (изначально друзья и приятели Наны обвинили сотрудников клуба в бездействии), адвокат девушки воздержался от их оценки:

- Насколько мне известно, там люди немного не поняли ситуацию. Охрана просто не видела, что произошло. А когда Нана уже начала выходить, пытаться как-то задержать обидчицу, охрана включилась. Для большей конкретики нужно посмотреть записи с камер видеонаблюдения, а их передали в полицию. Больше можно будет сказать, когда начнутся следственные действия.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, по данному факту до сих пор проводится проверка. Личность обидчицы установлена. Для возбуждения дела необходимо дождаться результатов медицинской экспертизы, которая оценит степень тяжести полученных Наной повреждений. По мнению адвоката девушки, легким вредом здоровью здесь не обойдется. Скорее всего раны оценят как тяжкие или как средней тяжести.