На предновогодней вечеринке в элитном ресторане Воронежа «светская львица» изрезала бокалом лицо девушки

Минувшей ночью на предновогодней вечеринке в воронежском ресторане «Платонов», что находится на одноименной улице в доме №4, произошел шокирующий инцидент. Одна из местных «светских львиц», ее имя мы не можем назвать пока идет расследование, порезала разбитым бокалом шампанского лицо другой гостье заведения, 25-летней Нане Убирия.

Инцидент зафиксирован видеокамерами: на втором этаже ресторана потерпевшая и обидчица стояли у барной стойки. В какой-то момент, неловко повернувшись во время танца, Нана случайно опрокинула бокал на стоящую рядом девушку. Как говорят очевидцы, лишь капли алкогольного напитка попали на хозяйку шампанского.

Но то, что произошло дальше, трудно объяснить логически: обиженная женщина при всех с оскорблениями вылила бокал шампанского Нане на голову. Затем «светская львица» разбила бокал о голову Наны и порезала ее лицо и глаза.

Воспользовавшись суматохой, обезумевшая женщина, по словам очевидцев, вместе с мужем быстро покинула ресторан. Почему охрана не успела среагировать? Как объясняют в самом заведении, в момент событий охранника просто не было рядом с барной стойкой. Сотрудники заведения, среди которых оказался человек с медицинским образованием, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей девушке.

- Охрана ресторана не только не задержала их, но и еще и накинулась на залитую кровью Нану, какого черта ты орешь. В областной глазной больнице Нане нанесли 16 швов на лицо, в том числе, постарались спасти глаз. Сказать, что молодая девушка 25 лет, красавица, в отчаянии - не сказать ничего, - комментирует инцидент в социальных сетях Маргарита Глотова. - Нану очень многие в этом городе знают, как девушку исключительно корректную, спокойную, всегда доброжелательную, подчеркнуто воспитанную.

Маргарита опубликовала пост об ужасающих событиях, так как все друзья Наны испугались, что дело могут спустить на тормозах, да еще и Нану сделать виноватой. Девушке предстоит длительное лечение и реабилитация.

- Все мы потрясены ужасным событием, произошедшим этой ночью в нашем ресторане. Как владелец ресторана хочу принести свои извинения пострадавшей и всем нашим гостям. Я глубоко потрясен случившимся и считаю, что данный вопиющий и жестокий поступок не должен остаться безнаказанным, - подчеркнул владелец заведения Владимир Прохоров.

Управляющий ресторана Платонов также написал заявление в полицию, подробно описав произошедшее. Личность обвиняемой установлена. В данный момент Ленинским отделом полиции проводится доследственная проверка. Им предоставлены записи со всех камер, зафиксировавших произошедшее. Руководство заведения пообещало оказать необходимую помощь в лечении.

- Ни в коем случае не снимая с себя вины, хочу заметить, что даже самые совершенные системы безопасности не в состоянии предотвратить подобные инциденты. Вспышки немотивированной агрессии отдельных индивидуумов невозможно контролировать. Со своей стороны выражаю уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание, - отметил Владимир Прохоров. - Нами будут предприняты исчерпывающие меры для предотвращение подобных происшествий в будущем.