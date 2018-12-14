Воронежский предприниматель четыре года чистит село от снега на личном тракторе

Раньше Дмитрия Ровенского знало все село, теперь - вся страна. 39-летний предприниматель из Лосево Павловского района Воронежской области вот уже четыре года убирает улицы от снега на личном тракторе. Работает ночами, чтобы не мешать движению.

- Однажды заплатил за уборку снега перед моим кафе "Вареничная", показалось - дорого. Решил, что проще будет купить свой трактор, - вспоминает Дмитрий. - Сначала чистил ближайшую территорию, захватывал соседние улицы, заезжал к родителям – очищал их улицу. Потом стал замечать - тут не убрано, там не убрано. Местные жители говорили: "Помоги, пожалуйста. Заверни к нам". Я тут живу с 1991 года, ходил здесь в школу. Хочется помогать селу.

Дмитрий РовенскийФото: из архива героя публикации

Сейчас Дмитрий убирает до 80 процентов дорог Лосево. Заворачивает в школу и два детсада, очищает пространство у церкви и больницы. В администрации Лосевского сельского поселения рассказывают, что техника у них есть, но на уборку всех улиц ее не хватает - село достаточно протяженное. В очистке дорог безвозмездно помогают некоторые предприятия. Но Дмитрий делает больше всех.

- В этом году собираюсь охватить 100 процентов села. Договорились с человеком, который у меня работает, что будем убирать снег посменно, - улыбается Дмитрий.

За прошлый год мужчина потратил на свою безвозмездную акцию около 50 тысяч рублей. 7 тысяч стоило восстановление после поломки, остальное – стоимость топлива. «Топливо» для самого Дмитрия – слова благодарности. Которые, к сожалению, он слышит не так часто.

- Завел страницу в соцсетях. В начале зимы получал около ста лайков. А вот в марте, например, чистил всю ночь, смотрю – всего два лайка. Люди уже воспринимают мою работу как должное. А меня очень сильно поддерживают слова. «Спасибо» - большего и не надо!

Недавно предпринимателю вручили благодарственное письмо от ГИБДД - за заботу о безопасности на дорогах.

Добавим, что трактор Дмитрия незамеченным не останется – он светится, как праздничная елка.

- Установил неон, чтобы порадовать сына (ему четыре года). Есть мультик про трактор, который ему очень нравится. Для него эта машина - какое-то божество. Хотелось впечатлить!

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