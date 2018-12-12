В Воронежской области полицейские наградили мужчину за то, что он четыре года чистит село от снега на личном тракторе

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-12T17:43:58+03:00

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Полицейские Павловского района наградили 39-летнего Дмитрия Ровенского за то, что он четыре года чистит от снега улицы родного села Лосево на собственном тракторе. Технику мужчина украсил яркими огнями.

- Всю работу он выполняет бескорыстно, оказывая значительную помощь работникам коммунального хозяйства, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Работает по ночам, когда на улицах мало автомобилей.

Благодарность ему вынесли за заботу о безопасности на дорогах. К слову, трактор Дмитрия чистит территории двух детских садов, школы, больницы и даже администрации Лосевского сельского поселения.

- Руководствуюсь принципом: кто, если не мы? Живем-то в селе как-никак, да и родители так воспитали. Четыре года назад я чистил только несколько улиц. Сейчас - 80% территории села. Чистая дорога - это минимальный риск для автомобилистов, удобство для пешеходов - и ноги сухие, и машина не собьет, - говорит сам Дмитрий.