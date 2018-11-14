Воронежские врачи рассказали об ухудшении состояния пенсионерки, которой ампутировали ноги

Заведующий хирургическим отделением воронежской городской больницы № 3 Владимир Хренов рассказал о состоянии здоровья 89-летней Марии Дроновой, которой ампутировали обе ноги.

- Хочу опровергнуть разговоры о том, что врачи отстраняют сыновей от общения с прооперированной матерью. С младшим мы постоянно на связи, старший регулярно приходит в больницу. Теперь о состоянии больной. Сразу после ее операции наблюдалось улучшение, она начала кушать. Но вот после визита в субботу, 10 ноября, в больницу младшего сына с семьей со съемочной группой состояние женщины ухудшилось. Она впала в депрессию, часто плачет, отказывается есть, что-то бормочет. В итоге сейчас ее состояние оцениваем как тяжелое, к сожалению, с отрицательной динамикой. И дальнейшие прогнозы в связи с перенесенным стрессом мы дать не можем.

Напомним, 4 ноября 89-летней пенсионерке Марии Дроновой ампутировали до бедра левую ногу. После этого ее младший сын подал заявление в Следственный комитет о том, что якобы его матери ампутировали здоровую ногу вместо больной. Затем женщине ампутировали и правую ногу, которая на фотографии, ранее сделанной родственниками, выглядит гораздо страшнее, чем отрезанная левая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/677793" frameborder="0"></iframe> Владимир Хренов об ухудшении состояния здоровье Марии Дроновй.

Медики уверены: состояние пожилой женщины ухудшилось после субботнего визита младшего сына.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Оговорившись при этом, что вину врачей еще надо доказать.

После этого старший сын Игорь Дронов в больнице № 3 рассказал журналистам, что ему не нравится шумиха вокруг матери, но в то же время и то, что разделяет сомнения младшего брата. Андрей Дронов, подошедший позже, подтвердил свою прежнюю позицию и сказал, что будет настаивать на «справедливой компенсации».

Главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов в то же время заявил, что Андрей Дронов требовал у врачей заплатить ему 5 миллионов рублей. А еще он утверждает, что младший сын пенсионерки похитил часть документов из медицинской карты своей матери. К тому же главврач уверяет, что Мария Дронова жаловалась на сильные боли именно в левой ноге, которая визуально выглядела более здоровой – именно ее и ампутировали сначала.

Сергей Шамсутдинов обвиняет Андрея Дронова в вымогательстве 5 млн.Фото: Юрий КОЗЛОВ

За врачей вступился известный хиругг Леонид Рошаль. Он уверен, что лечение проходило правильно, а следователи и журналисты раздули скандал на пустом месте.