Юрист: «Родственники воронежской пенсионерки, которой ампутировали ногу, могут провести независимую экспертизу»

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-07T18:53:10+03:00

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В истории 89-летней жительницы Воронежа, которой, по словам родственников, вместо больной ноги отрезали здоровую, сейчас разбираются следователи. Сын воронежской пенсионерки Андрей Дронов выдвинул свою версию произошедшего, врачи – свою. Мы решили обратиться в Лигу защитников пациентов, что узнать, как правильно поступить в данном случае родственникам пожилой женщины.

- Нужно смотреть медицинскую документацию, где указан диагноз, с которым поступила женщина. Например, какая часть тела именно была повреждена гангреной. Важно, соответствует ли проведенная операция этой документации? Опять же человек подписывает согласие на проведение операции. С пациентом должны были обсудить все моменты анестезиолог и врач, который будет проводить хирургическое вмешательство. Ей или ее родственникам обязаны были рассказать об объеме операции, - делится мнением Екатерина Лесс, юрист Лиги защитников пациентов.

Однако, по словам Андрея Дронова, история болезни после операции буквально исчезла. Что же происходит в таком случае?

- Весь послеоперационный материал идет в патологоанатомическое отделение, где проводится гистологическое исследование той пораженной области, на которую ссылались хирурги. Соответственно врач-патологоанатом отсечет кусочек от этой ноги, где, по утверждению медиков, также было опасное поражение. После этой подготовки патологоанатом под микроскопом изучит этот материал и даст свое заключение, - отмечает юрист Екатерина Лесс.

Соответственно такой анализ должен подтвердить или опровергнуть необходимость операции. В воронежской больнице №3 есть соответствующее патологоанатомическое отделение. Но могут ли ему доверять родственники, если они уже поставили под сомнение компетентность врачей того же медучреждения?

- Возможна и независимая экспертиза по заявлению родственников. Примерно неделю данный анализ будет готовиться непосредственно в больнице. Потом родственники могут подобрать независимое экспертное учреждение в регионе, - отмечает Екатерина Лесс.

Правда, процесс это не легкий: родственникам нужно будет взять все правоустанавливающие документы выбранного ими эксперта. Это документы должны подтвердить, что он имеет право заниматься такой деятельностью. Также необходимо написать заявление на имя главврача больницы о том, что родственники хотят провести дополнительную экспертизу. После этого им обязаны будут выдать послеоперационный материал.

- Можно провести экспертизу и за пределами региона. Но тогда родственники должны будут дать расписку о том, что материал им выдан на руки, и что они несут за него ответственность, - подчеркивает Екатерина Лесс.

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- Все ложь. От начала и до конца. Нас выставляют какими-то монстрами. Это кошмар. Сами упустили ситуацию, а теперь пытаются замазать грязью других, чтобы очиститься, - возмущается Андрей Дронов, сын 89-летней пенсионерки, он поделился с «КП» своей версией произошедшего (подробности)