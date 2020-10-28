Мама избитого в Воронеже инвалида: «Дети, напавшие на Артура, калечат собак и кошек»

Дария и Артур Лавровы часто ходят на выставки. Фото: предоставлено Дарией Лавровой.

Расправа над 38-летним мужчиной-инвалидом, устроенная школьниками, шокировала даже людей, казалось бы, привыкших к нашей суровой действительности. Напомним, 23 октября в одном из воронежских дворов дети напали на безобидного больного человека и буквально запинали его до потери сознания. По поводу инцидента возбуждено уголовное дело по статьи 116 УК РФ «Побои» (максимальное наказание - два года лишения свободы). Подробности того жуткого вечера рассказала нам мама избитого мужчины Дария Лаврова.

«СЫНА БИЛИ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ ПОДЪЕЗДА»

- В тот день я ходила вместе с Артуром (так зовут сына – Ред.) в магазин, - вспоминает Дария. - Зашла домой отнести покупки, покормить собаку. А сын, как пятилетний мальчик (по развитию, он, к сожалению, примерно такой) попросил меня: «Можно я еще пять минут погуляю?». Разрешила. Кормлю собаку. И вдруг слышу страшный крик сына и громко хлопающую дверь в подъезде. Выскочила, роняя тапочки. И вижу, Артур пытается закрыть дверь, а из-за нее ему раздают пинки соседские дети. Разогнала их. Узнала только одного – 13-летнего мальчика. Он с мамой живет в соседнем доме. Полиция в их квартире – частый гость, регулярно какие-то ЧП случаются.

- Надолго ваш сын потерял сознание?

- Минут на 15-20. Зашел домой, повалился на диван, у него закатились глаза. Я испугалась, бегала по всей квартире, еле нашла нашатырь. Очень боялась, что случится эпилептический припадок, хотя раньше у нас такого не было. Дала понюхать нашатырь, и Артур пришел в себя.

- Вы сняли побои?

- Сначала не планировала это делать. Привыкла, к сожалению, за десять лет к такому поведению местных детишек. В то же время была уверена, что ничего им не будет – по возрасту к ответственности нельзя привлечь. Но тут поговорила с подругой, у которой юридическое образование. Она сказала, чтобы обязательно сняла побои у Артура, иначе сама стану преступницей по отношению к сыну.

Такими стали ноги Артура после общения с детьми во дворе. Фото: Дария Лаврова.

«МЫ ПРИЮТИЛИ СОБАКУ, КОТОРОЙ ТЕ ЖЕ ДЕТИ СПАЛИЛИ МОРДУ И ИЗУРОДОВАЛИ ХВОСТ»

У нормальных людей, прочитавших новость об избиении инвалида, невольно возникает вопрос: кто же родители этих детей? Может, пьющие, и ребята предоставлены сами себе? Оказалось, ничего подобного.

- На очной ставке с подростками видела их мам, - говорит Дария Лаврова. – На вид вполне приличные женщины. Да и их дети, когда я и раньше с ними разговаривала после жалоб сына на синяки, делали из себя вид ну божьих одуванчиков. Дескать, не трогали мы Артура, наоборот, конфетами его угощаем. А кто бил, не знаем. И так каждый раз. В конце концов одну из мам этих детей пробило на откровенность. Посоветовала нам с сыном гулять в другом месте – где-нибудь подальше от их чад. Чтобы не мешали их ребятишкам мучить животных.

Один из дней рождений Артура. Фото: предоставлено Дарией Лавровой.

- Это вы фигурально сказали или есть конкретные примеры?

- Да что далеко ходить. Мы приютили щенка, Тузиком назвали. Ему эти детишки сожгли морду и изуродовали хвост. Мы возили его в ветеринарную клинику. Теперь живет у нас на коврике. Держим его подальше от наших кошек, они с ним не ладят. Кстати, я именно Тузика кормила, когда услышала, как сына избивали.

- А вы не видите из окна, что во дворе делается, чтобы накричать, если что, на этих школьников?

- В том-то и дело, что они предпочитают бить на пустыре, который хотя и рядом с домом, но из окна не виден. А держать сына на привязи к себе – это тоже невозможно. Что он – заключенный? Он просто добрый безобидный человек.

«ЗРЯ НАДЕЯЛАСЬ, ЧТО МНЕ ПОМОГУТ ВИДЕВШИЕ ИЗБИЕНИЯ СОСЕДИ»

Дария рассказала подробности очной ставки с подростками:

- В итоге пять школьников признались, что избивали. Тот самый, которого я узнала, и еще трое – одному 13 лет, другому 10, еще двоим 7 или 8 (то есть, совсем маленькие). Так вот, один из этих далеко не безобидных детей сказал, что бил моего сына палкой.

- И какое наказание для них вам бы показалось справедливым?

- Вы знаете, уверена, что их никак не накажут. Сегодня они признались, а завтра мамы-папы наймут адвокатов, и быстренько окажется, что на их чад оказывали давление. И показания ровно ничего не будут значить. Тем более, что родители уже провели работу с соседями. Бабушки, которые орали мне, что Артура бьют, теперь заявляют: максимум, что они видели – это дети намахивались палкой или песком кидали. А когда одну из них попыталась пристыдить, услышала в ответ: «Ты что врешь?» Ну и дальше в духе не лучших наших представителей пенсионного возраста.

Дария добавила:

- Вы знаете, страшно за Артура. В самом кошмарном сне не могла представить, что у моего ребенка будет такая болезнь. Были тяжелые роды, врачи повредили гипофиз сына. У него прекрасная память, может наизусть читать стихи, помнить песни, слышанные много лет назад. Но логическое мышление почти отсутствует. И как ему в жизни поможет память? Пока со мной все в порядке, мы ведем активную жизнь. У меня пенсия 9300 рублей, у него 12 тысяч. Но я дизайнер-стилист, в принципе нормально зарабатываю. До пандемии ходили с сыном в театры, на выставки, за границу ездили, два года в Нью-Йорке прожили. Вот только что будет с ним, если меня не станет? Как он один проживет в нашем жестоком мире?