Десятый Платоновский фестиваль в Воронеже посетили более 40 тыс зрителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Десятый Платоновфест, который закрылся в Воронеже 27 сентября, посетили более 40 тыс зрителей, сообщил худрук форума искусств Михаил Бычков. Эта цифра увеличится, потому что к ней прибавятся посетители еще не завершившихся трех выставок, две из которых работают до 4 октября включительно в музее имени Крамского, и еще одна в галерее Камерного театра - до 14 октября.

"Котлован". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Михаил Бычков отметил, что решение дирекции до конца отстаивать возможность проведения фестиваля в Воронеже было правильным.

- Проводить фестиваль, несмотря на сложности, которые мы все переживаем из-за коронавируса, при всех издержках, стоило. Это обязательно нужно было делать! В этот раз я услышал в равной степени и от зрителей, и от участников, как долго они ждали этой возможности встретиться, - отметил Михаил Бычков. - Если обычно в Воронеж на фестиваль приезжают очень занятые люди, которые находят время поделиться с нами своим искусством, то в этот раз приехали изголодавшиеся по общению с публикой артисты и солисты, и все были необычайно рады встрече друг с другом. Это ощущение - главное, что я лично из этого двухнедельного марафона выношу.

Худрук отметил, что все четыре направления программы форума искусств были успешно реализованы, несмотря на изменения в программе, которые происходили даже в процессе хода фестиваля (из-за болезни артистов отменили два спектакля и заменили солиста в концерте звезд мировой оперы). Прошло 25 показов спектаклей, 5 концертов академической музыки, встречи с литераторами, книжная ярмарка. Еще работают три выставки. Посещаемость фестивальных событий составила 94%.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за сокращения программы Платоновфеста за счет международной части бюджет форума искусств в этом году сократился почти в два раза - 51 млн рублей, в эту сумму вошли только затраты на организацию форума, без учета работы дирекции, сообщила директор фестиваля Любовь Пристинская.

Организаторы сочли успешным начинанием создание направления «Воронежский кейс», в рамках которого свои новые постановки показали местные театры. Михаил Бычков отметил, что этот опыт будет продолжен. Возможно, этот спецпроект станет «предпрограммой» следующего Платоновского фестиваля.

Камерный театр показал в "Воронежском кейсе" премьеру балета "Плот Медузы". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Проект «Мировой театр на экране», который в какой-то степени заменил международную программу Платоновфеста, в которой из-за закрытых в связи с коронавирусом границ не смогли поучаствовать зарубежные артисты, худрук назвал плодотворной. Видео-показы зарубежных постановок были востребованы у зрителей. Продолжат ли их на следующих форумах, пока неизвестно, это будет зависеть от финансов и решения вопросов с авторскими правами.

Рассказал Михаил Бычков и о том, будет ли перенесена на следующий год международная программа форума, которую подготовили в этом сезоне. Есть объективные преграды – уже сформированные гастрольные графики коллективов, окончание срока действия проектов.

- Мы очень хотим пригласить все-таки Кристину Жатахи, есть желание продолжить общение с балетной компанией Прельжокажа, надеемся увидеть спектакли Алвиса Херманиса Нового Рижского театра. Сложнее будет привезти «Макбет» и немецкий театр, - сообщил Михаил Бычков. - Надеемся, что часть того, что мы хотели видеть на этом фестивале, к нам все-таки доберется. Но есть уже новые идеи для международной программы. Нам, конечно, придется учитывать новые обстоятельства, некую неопределенность из-за ситуации с коронавирусом, когда некоторые театры за рубежом отменили сезон. Но мы надеемся, что 11-й фестиваль пройдет по плану, в первой половине июня, что нам повезет, все стабилизируется, восстановится...