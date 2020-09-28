«Не дай Бог снова пережить этот кошмар»: воронежские погорельцы 2010 года вспоминают, как справились с потерями

Десять лет назад огонь уничтожил 20 тысяч гектаров леса, десятки домов, шесть человек погибли. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежскую область снова охватила череда ужасных пожаров. Горят жилые дома, в лесах гибнут животные, спасателей не хватает. Но все это уже происходило с нами и ранее. «Комсомольская правда» пообщалась с пострадавшими от не менее ужасных пожаров 2010 года.

На тот момент семья Натальи (имя изменено по просьбе героини) только вернулась из отпуска в Крыму. Но дома их ждали не приятные воспоминания об отдыхе и подготовка к рабочим будням. Не успели они приехать, как их тут же коснулась цепь роковых событий, развернувшихся на тот момент в окрестностях Воронежа.

- Сначала до нас дошли новости, что Воронеж весь в кольце огня. Точно так же, как это происходит сейчас. Очень много было крупных пожаров, в том числе и в Медовке, где у нас дача, - вспоминает наша собеседница.

Перед тем как отправиться к своему участку, муж Натальи принялся звонить соседям, чтобы выяснить, как обстоят дела в их районе. Узнав, что ситуация страшная и вокруг уже все горит, он тут же собрался и помчался на место. Но на подъезде к территории садового товарищества его остановили. Дальше проезд был запрещен.

- Все оказалось оцеплено. Те, кто уже был в это время на даче, спасали каждый свой дом. А наш спасать было некому. Сначала нам позвонила соседка и сказала, что, возможно, загорелось наше деревянное строение. Мы подумали на сарай. Как выяснилось позже, он остался целым, а вспыхнул дом. Сначала - деревянные перекрытия мансарды и стройматериалы, которые рядом с ней лежали. Но в итоге сгорело все. Все, что непосильным трудом отстраивали своими руками.

Вспоминая о тех событиях, женщина меняется в голосе:

- Там были мой муж и отец. Когда я им позвонила, в ответ услышала одни мужские рыдания. Это было очень тяжело. Когда их в конце концов пропустили, уже все догорало. Даже железный контейнер с инструментами и тот сгорел.

Как рассказали Наталье очевидцы, перед тем как огонь перекинулся на жилые постройки, поднялся сильный ветер, который разнес по округе горящие сосновые иголки.

- Они целыми снопами летели. Куда Бог пошлет. Нам не повезло, наш дом сгорел. А у ближайших соседей имущество осталось в целости.

Как только семья прибыла на место, они принялись спасать все, что осталось. Дорогое садовое оборудование, дачный инвентарь. Тушили догорающий открытый огонь на своем участке.

- К нам даже пожарка заезжала после того, как мы уже были на даче, - вспоминает Наталья.

Когда борьба с огнем подошла к концу, началось сражение на другом, уже бюрократическом, фронте.

- Мы собрали справки от пожарной службы Рамонского района. В администрации была встреча всех погорельцев, где мы подтверждали фотографиями, что у нас, например, была мансарда. Предоставили фото, как мы ее строили. Доказывали, что дом действительно стоял. И уже затем нам возместили деньги.

Стоит отметить, что размер компенсации отличался в зависимости от вида утерянного имущества.

- У кого жилые дома сгорели, тем выплачивали полную стоимость. Нам возместили половину. Ущерб считали исходя из рыночной цены квадратного метра.

Чехарда с документами, по словам Натальи, много времени у ее семьи не отняла. В течение месяца они получили все причитающиеся им компенсации. Объемом возмещенных средств по итогу остались довольны.

- Потрясение было очень сильное, компенсация как-то сгладила психологический удар. Мы после этого не могли заново отстроиться еще года три-четыре. Просто потому, что тяжело было приезжать на это пепелище.

Пожары 2020 года семью нашей собеседницы, к счастью, не затронули. Хотя риск, что инцидент повторится, был достаточно велик.

- Вчера в два часа с дачи уехали - в четыре уже звонит соседка. Говорит, все в клубах черного дыма, пожар идет на вас, приезжайте. Муж поехал, но ветер переменил направление, и огонь ушел в другую сторону. Не дай Бог снова пережить весь этот кошмар! - подытоживает Наталья.

А жителям нашей области она советует:

- Фотографируйте свой дом и другие строения, чтобы в случае чего подтвердить, что они вообще имели место. И обязательно их страхуйте. Для чего - и так понятно.