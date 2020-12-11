Дети рисуют Победу

Рисунок участницы Евгении Хариной.

Дорогие друзья! В этом году редакция «Комсомольской правды» при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова объявила конкурс детского рисунка «Я рисую Победу». Всего нам поступило 126 работ из разных уголков Воронежской области. Все рисунки детей были опубликованы на сайте kp.ru.

Редакцией принято решение провести конкурс в два этапа. Результаты первого этапа можно найти по ссылке.

Ждем ваши работы для участия во втором этапе конкурса. Рисунки будут выставлены на нашем сайте, путем электронного голосования определятся рисунки-лидеры. Победителем второго этапа признается рисунок, собравший наибольшее число «лайков». По итогам второго этапа конкурса определятся три победителя в возрастной категории до 12 лет и 3 победителя в возрастной категории 12 - 17 лет.

Работы финалистов конкурса будут выставлены в Государственной Думе. Победителям депутат Госдумы Сергей Гаврилов вручит призы и дипломы за участие в конкурсе.

Присылайте ваши рисунки в электронном виде на адрес svetlana.kolesnikova@phkp.ru Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили продлить конкурс до 20 февраля 2021 года.

Подробные правила доступны по ссылке.