Дети рисуют Победу

Приближается 75-летний юбилей Великой Победы советского народа над фашистской Германией. В этом году эпидемия внесла свои коррективы в проведение любимого праздника.

Но мы не дадим коварному коронавирусу окончательно испортить нам праздничное настроение! «Комсомольская правда в Воронеже» и депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов объявляют о проведении конкурса детского рисунка «Я рисую Победу». В конкурсе может принять участие любой ребенок в возрасте до 17 лет.

Рисунки будут выставлены на нашем сайте, путем электронного голосования определятся рисунки-лидеры. Победителем признается рисунок, собравший наибольшее число «лайков». По итогам конкурса определятся три победителя в возрастной категории до 12 лет и 3 победителя в возрастной категории 12 - 17 лет.

Работы финалистов конкурса будут выставлены в Государственной Думе. Победителям депутат Госдумы Сергей Гаврилов вручит призы и дипломы за участие в конкурсе.

Присылайте ваши рисунки в электронном виде на адрес svetlana.kolesnikova@phkp.ru Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили продлить конкурс до 17 декабря 2020 года.

Подробные правила доступны по ссылке.