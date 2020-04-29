2020-04-29T12:06:12+03:00
75 лет Великой Победы

Дети рисуют Победу

«Комсомольская правда в Воронеже» объявляет о старте конкурса детского рисунка
Светлана РОМАНОВА
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рисунок Даниила Ермакова.рисунок Даниила Ермакова.
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Приближается 75-летний юбилей Великой Победы советского народа над фашистской Германией. В этом году эпидемия внесла свои коррективы в проведение любимого праздника.

Но мы не дадим коварному коронавирусу окончательно испортить нам праздничное настроение! «Комсомольская правда в Воронеже» и депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов объявляют о проведении конкурса детского рисунка «Я рисую Победу». В конкурсе может принять участие любой ребенок в возрасте до 17 лет.

Рисунки будут выставлены на нашем сайте, путем электронного голосования определятся рисунки-лидеры. Победителем признается рисунок, собравший наибольшее число «лайков». По итогам конкурса определятся три победителя в возрастной категории до 12 лет и 3 победителя в возрастной категории 12 - 17 лет.

Работы финалистов конкурса будут выставлены в Государственной Думе. Победителям депутат Госдумы Сергей Гаврилов вручит призы и дипломы за участие в конкурсе.

Присылайте ваши рисунки в электронном виде на адрес svetlana.kolesnikova@phkp.ru Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили продлить конкурс до 17 декабря 2020 года.

Подробные правила доступны по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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