«Комсомолка» подводит итоги конкурса детского рисунка «Я рисую Победу»

Работа одной из победительниц - Виктории Бородиной.

Дорогие друзья! В этом году юбилея Великой Победы редакция «Комсомольской правды» при поддержке депутата Госдумы С. А. Гаврилова объявила конкурс детского рисунка «Я рисую Победу». Всего нам поступило 126 работ из разных уголков Воронежской области. Все рисунки детей были опубликованы на сайте kp.ru.

Редакцией принято решение провести конкурс в два этапа. Как и обещали, сегодня мы публикуем результаты первого. Итак, в соответствии с электронным голосованием, в категории до 12 лет победили работы таких авторов:

- 1-е место «Вперед к Победе» Михаил Писарев, 6 лет, Борисоглебский городской округ;

- 2-е место «С Днем Победы» Иван Симонцев, 7 лет, Каширский район;

- 3-е место Кирилл Пошвин, 7 лет, Воронеж.

В категории от 12 до 17 лет победили рисунки следующих участников:

- 1-е место «У войны не женское лицо» Кристина Корнева, 17 лет, Каширский район

- 2-е место «Война глазами ребенка» Виктория Якунина, 13 лет, Воронеж

- 3-е место «Весна Победы» Виктория Бородина, 12 лет, Каширский район.

Поздравляем победителей! О дате, месте и времени вручения дипломов победителей и призов мы сообщим дополнительно.

О начале второго этапа конкурса мы также объявим немного позже. Но рисунки уже можно присылать на адрес svetlana.kolesnikova@phkp.ru Не забывайте указывать имя, возраст, адрес автора, его контакты и название рисунка!