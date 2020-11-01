В Воронеже демонтирован путепровод на улице Ленина

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Полная разборка путепровода на улице Ленина в Воронеже началась 1 ноября. К утру уже были демонтированы тротуары и фонари, а также полностью счищено с него асфальтовое покрытие. После обеда убрали рельсы под виадуком. Это стало возможным благодаря технологическому окну, которое до 6 ноября предоставили железнодорожники.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Сотрудники мэрии запечатлели слаженную работу гидромолотов, разбивающих защитный слой. Один за другим рушились пролеты. Всего работало 4 гидромолота. По два с каждой стороны сооружения.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа

Сначала обрушили два крайних пролета виадука. Затем первый и третий. И, наконец, уже ближе к шести часам вечера, настала очередь последнего, второго пролета.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Напомним, пройти по путепроводу пешеходы не смогут. В мэрии рассказали, что в случае необходимости горожане могут использовать существующий надземный переход на улице Швейников у дома №4. Он находится в 300 метрах от ремонтируемого виадука – за детским садом №33 и ВИВТ.

Изменилась и работа городского транспорта. Более подробную информацию можно найти здесь.

Напомним, путепровод на улице Ленина для ремонта закрыли 24 октября. В лучшем случе для движение его могут запустить только в январе 2021 года.