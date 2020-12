Предновогодняя афиша Воронежа: "Щелкунчик", "Продавец игрушек", "Нептун" и "Дед Мороз под водой"

Продавец игрушек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Раньше с 15 декабря в Воронеже уже начинались новогодние утренники, корпоративы и всяческие увеселения. В этом году из-за ситуации с коронавирусом детские елки под запретом, да и взрослым санитарные врачи не рекомендуют отмечать праздники в широком кругу. А из-за ограничений праздника хочется как никогда!

"Комсомолка" собрала путеводитель по культурным мероприятиям, где можно отметить праздник интеллигентно. А главное - с выполнением всех противоковидных мер: применением масок и санитайзеров, шахматной рассадкой и бактерицидным очищением воздуха согласно нормам Роспотребнадзора. Помните, что билеты на мероприятия продаются исключительно онлайн, а из ограничений по рассадке, они быстро заканчиваются!

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: выступления Андрианова и Борисоглебского

21 декабря в Воронеж приедет Борис Андрианов. Всемирно известный виолончелист неоднократно выступал в нашем городе. В этот приезд один из ведущих музыкантов своего поколения сыграет с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова. Музыканты исполнят Увертюру из оратории "Соломон" Генделя, Вариации на тему Рококо для виолончели с оркестром, op.33 Чайковского, Musical Pilgrimage для виолончели и оркестра Шора. Концерт пройдет 21 декабря в 19.00.

Борис Андрианов. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А 25 декабря, в день католического Рождества, воронежцам сыграет известный скрипач Никита Борисоглебский. Вместе с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова музыкант сыграет произведения Хачатуряна - Сюиту из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» и Концерт для скрипки с оркестром. Начало в 19.00.

Никита Борисоглебский. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 декабря пройдет праздничный концерт с участием коллективов Воронежского концертного зала - имфонического оркестра и эстрадного хора Fermata. В программе "Большое танго" Пьяццоллы, «Дай мне шанс» Андерсона, Аll i want for christmas is you Мэрай Керри, «Аллилуйя» Коэна, "Песенка бременских музыкантов" Гладкова, «Потолок ледяной» Ханка, «Новый год» Брейтбурга. Начало в 19.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: «Щелкунчик», «Продавец игрушек» и «Ночь перед Рождеством»

20 и 25 декабря труппа покажет свежую премьеру. Настоящую новогоднюю историю - балет "Продавец игрушек" по мотивам романа писателя Виктора Добросоцкого, музыку к которому написал один из самых востребованных современных композиторов Алексей Шелыгин.

Николя Берски, владеющий в Париже магазином игрушек, для которого лично делает волшебных кукол, получает приглашение приехать в Россию. У него есть таинственный ключ, который на заснеженной родине деда открывает не только старинные часы, фонтаны с сокровищами, но и сердце прекрасной Наташи. Словом, влюбленных ждут приключения, борьба со злодеями и счастье в финале. Яркий в огнях иллюминации Париж и заснеженный Петербург, красочные куклы и первая любовь, прекрасная музыка и порхающие балерины, атмосфера праздника и легкости, которые так нужны нам сейчас, в непростое «ковидное» время - получился необыкновенно яркий, волшебный балет, в котором танцуют десятки кукол. 20 декабря в 18.00 и 25 декабря в 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 и 24 декабря театр покажет оперу «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова. По уже сложившейся многолетней традиции в этом спектакле наряду с воронежскими оперными певцами примут участие приглашенные артисты, солисты ведущих музыкальных театров страны: партию Вакулы исполнит ведущий тенор Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Федор Осипов, начинавший свою карьеру на воронежских подмостках (с 2005 по 2009 годы он служил в оперной труппе нашего театра и был одним из первых исполнителей партии Вакулы), а солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, тенор Валерий Микитский исполнит в опере острохарактерную партию Дьяка. Начало в 19.00.

А с 26 по 31 декабря театр будет показывать самую новогоднюю театральную историю - балет "Щелкунчик". 26 и 27 декабря в 18.00, 29 декабря в 19.00, 30 декабря в 11.00 и 19.00, 31 декабря в 11.00 и 17.00.

ТЕАТР ДРАМЫ: премьера по Чехову

19 и 20 декабря труппа покажет свежую премьеру по пьесе Чехова "Пьеса без названия" - первому, самому сложному, драматичному, эмоциональному произведению писателя, которое было написано в 18 лет, а опубликовано после его смерти. В начале сезона в дворянское имение Войницевых съезжаются гости. Летний отдых, обещавший быть веселым и безмятежным, приобретает драматический оборот. Завязывается любовный многоугольник, в центр которого попадает любимый четырьмя женщинами сельский учитель Михаил Платонов, в прошлом подававший большие надежды студент, но спустя годы растерявший мечты и амбиции, переживающий глубокий внутренний кризис. В каждом своем романе герой ищет не страсти, а спасения. Но ни чем хорошим это не заканчивается. Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 декабря в 19.00 представят комедийную мелодраму "Американские горки".

25 декабря в 19.00 - комедию "Наши жены".

26 декабря в 18.00 - комедию "Баба Шанель".

27 декабря в 18.00 - комедию "Продавец дождя".

28 декабря в 19.00 - комедию "Метель".

30 декабря в 19.00 - комедию "Итальянский брак".

ОКЕАНАРИУМ: «Нептун» и «Погружение в Новый год»

В океанариуме с 25 декабря стартует несколько праздничных программ.

Программа с водолазом "Нептун. Новогодняя история" (ежедневно в 11.00 кроме 28 декабря).

Волшебная история в подводном царстве с участием морского царя Нептуна. Подводное представление пройдет в главном аквариуме в окружении морских черепах, рыб и акул. Помощницы морского царя Медуза и Русалочка отправятся в мир людей, чтобы узнать, как на суше празднуют главный праздник года. Конечно, не обойдется без загадок и чудес. Яркие костюмы, музыкальное оформление, а главное, удивительный подводный мир океанариума, создадут волшебную атмосферу праздника. После программы - фотосессия с подводным Нептуном и героями представления.

.

Подводная программа «Погружение в Новый год» (ежедневно в 18.00 кроме 28 декабря). Дед Мороз под водой! Зрителей ждет настоящий сюрприз - появление главного Волшебника года в ластах и маске в большом аквариуме в окружении двухметровой тигровой песчаной акулы, акулы-зебры, зеленой морской черепахи и черепахи Бисса. Дедушка поздравит гостей с Новым годом и исполнит под водой танец в хороводе рыб. Не забудьте сделать селфи с Дедом Морозом по окончанию программы.

.

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК: музей природы, экотропа "Черепахинская", Бобровый городок

В заповеднике до 30 декабря можно посетить Центральную усадьбу и экскурсионные объекты в режиме самостоятельного осмотра, экскурсии временно не проводятся в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Воронежской области.

Музей природы, Бобровый городок, экотропа «Черепахинская» со вторника по воскресенье с 9.00 до 17.00. Музей пожаров со среды по воскресенье в 10.00, 12.0, 14.00 и 16.00.

Билеты на все экскурсионные объекты можно приобрести в кассе административно-туристического комплекса (здание Музея природы), в терминале на территории Бобрового городка.

Не забывайте о соблюдении социальной дистанции, не пренебрегайте масками.