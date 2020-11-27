Воронежский театр поставил «кукольный» балет, которым дирижирует инженер-ядерщик

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Яркий в огнях иллюминации Париж и заснеженный Петербург, красочные куклы и первая любовь, прекрасная и порхающие балерины. Атмосферу праздника и легкости, которые так нужны нам сейчас, в непростое «ковидное» время, создал Воронежский театр оперы и балета в новом спектакле «Продавец игрушек». Это мировая премьера балета по мотивам романа писателя Виктора Добросоцкого, музыку к которому написал один из самых востребованных современных композиторов Алексей Шелыгин. Настоящая рождественская сказка к Новому году для детей и взрослых.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Трогательную историю потомка русского дворянского рода, вернувшегося на родину предков для того, чтобы обрести любовь, поставил художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров (это его вторая совместная работа с нашим балетом, в 2016 году мастер поставил в Воронеже спектакль «Руслан и Людмила»).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Итак, Николя Берски, владеющий в Париже магазином игрушек, для которого лично делает волшебных кукол, получает приглашение приехать в Россию. У него есть таинственный ключ, который на заснеженной родине деда открывает не только старинные часы, фонтаны с сокровищами, но и сердце прекрасной Наташи. Словом, влюбленных ждут приключения, борьба со злодеями и счастье в финале. Получился необыкновенно яркий, волшебный балет, в котором танцуют десятки кукол. Сценографию балета "Продавец игрушек" придумал Григорий Белов, художник по костюмам - Ольга Полянская.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мой герой - профессор-злодей, он мерзкий и надменный, но тем интереснее рисунок танца, который в смене пластики и движений, то плавных, то резких и угловатых, показывает его лицемерие и притворство, - поделился танцовщик Максим Данилов.

Максим Данилов в роли Профессора Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- А у меня легкая, полетная, прыжковая роль – души деда главного героя. И прыжки, этот полет показывают эфемерность этого доброго «привидения», - добавил Михаил Ветров, танцующий партию портрета деда Николя.

Михаил Ветров в роли Портрета деда Николя Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Оркестром дирижирует недавно принятый в штат Данила Серганин. Дирижер приехал к нам из Саранска, где был главным дирижером местного театра.

- Я в процессе знакомства с воронежским оркестром, находим точки соприкосновения с музыкантами, они положительно реагируют на замечания, у нас плодотворный контакт, - рассказал дирижер-постановщик Данила Серганин.

Молодой дирижер признался, что по первому образованию он инженер-ядерщик. Но любовь к музыке (он в детстве занимался аккордеоном и фортепиано) пересилила, он окончил консерваторию по специальностям хоровое дирижирование и дирижер-симфонист. Серганин отметил, что воронежскому репертуару не хватает восточной темы: театру вполне по силам поставить «Мадам Батерфляй» или «Принцессу Турандот».

Премьеру «Продавца игрушек» покажут 27, 28 и 29 ноября. В спектакле заняты Иван Негробов, Елизавета Корнеева, Марта Луцко, Максим Данилов, Михаил Ветров, Луиза Литягина, Ольга Негробова, Луис Фернандо да Сильва Шавеьер и другие артисты.