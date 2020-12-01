Водевиль с убийством: воронежский драмтеатр поставил первую пьесу Чехова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В конце ноября театр драмы представил воронежцам премьеру. Худрук театра Владимир Петров поставил к 160-летнему юбилею Чехова «Пьесу без названия». Первое, самое сложное, драматичное, эмоциональное произведение писателя, которое было написано в 18 лет, а опубликовано после его смерти.

В начале сезона в дворянское имение Войницевых съезжаются гости. Летний отдых, обещавший быть веселым и безмятежным, приобретает драматический оборот. Завязывается любовный многоугольник, в центр которого попадает любимый четырьмя женщинами сельский учитель Михаил Платонов, в прошлом подававший большие надежды студент, но спустя годы растерявший мечты и амбиции, переживающий глубокий внутренний кризис. В каждом своем романе герой ищет не страсти, а спасения. Но ни чем хорошим это не заканчивается.

На сцене минимум декораций и много песка. В нем, как в своих сложных отношениях, «вязнут» чеховские герои.

- Если бы я был приглашенным режиссером, любой директор не разрешил бы использовать его под тем предлогом, что это все разнесется по театру, попадет в механизм сцены. Поэтому, конечно, когда у тебя есть возможность реализовать свои идеи, то, что тебе привиделось, - это великое счастье, - признался режиссер. - Для меня этот песок изначально как некая ассоциация с курортом, а значит, счастливой жизнью. Которая плохо кончается… Эта первая пьеса настолько отличается от всего, что писал Чехов позднее, - открытыми страстями, столкновениями, любовными перипетиями. Это его юношеский максимализм, его поиски смысла жизни, отражение того ужаса, который он видел. В этой пьесе много разных видов любви - от эгоистической, всепрощающей, придуманной, истеричной. И во всем этом многообразии запутывается один мужчина. Пьеса современна, потому что это такой харассмент, мужчина всех погубил, он во всем виноват. Он страдалец или подлец? У Чехова, как всегда есть вещи, которые понять очень трудно. Эта пьеса мне нравится. Чехов очень печален в своей драматургии, есть у него комедии, но в основном, это все, конечно, тоска по лучшей жизни и прочие вещи. А в этой пьесе есть и задатки комедии, водевильные вещи, но этот водевиль кончается плохо. Для себя я охарактеризовал ее как «водевиль с убийством». Убийство не в том, что стреляют, а в том, что жизнь проиграна окончательно…

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук считает, что даже в разгар пандемии, такие спектакли «про подумать» соберут зрителей. Тем более, что перед Чеховым «Кольцовский театр» поставил веселую премьеру «Счастливый номер». А в репертуаре должно быть разнообразие.

В спектакле заняты Антон Тимофеев, Магдалена Магдалинина, Мария Щербакова, Екатерина Марсальская, Екатерина Суязова, Дамир Миркамилов, Юрий Смышников, Денис Кулиничев, Роман Слатвинский и другие.

Посмотреть «Премьеру без названия» можно 19 и 20 декабря.