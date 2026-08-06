В Воронежской области отменили ракетную опасность

В Воронежской области в 9:22 утра 6 августа отменили ракетную опасность. Ранее, в 8:39, в муниципалитетах заработали системы оповещения. Таким образом, режим действовал в регионе 43 минуты.

Губернатор Александр Гусев в своем официальном канале в мессенджере МАХ обратился к жителям региона с рекомендациями по безопасности: тем, кто находится дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой. Находящимся на улице глава региона посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, ночью в Воронежской области также действовала ракетная опасность — она продлилась полтора часа. За это время силы ПВО ликвидировали 57 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и 14 районами области.