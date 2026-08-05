Ракетная опасность объявлена в Воронежской области 5 августа днем

В нашем регионе объявили ракетную опасность 5 августа в 12:57. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В нашем регионе объявили ракетную опасность 5 августа в 12:57. Работают системы оповещения. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Тем, кто находится дома, чиновник советует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую. Тем же, кто сейчас на улице, глава региона рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, что минувшей ночью над нашим регионом сбили 22 дрона.

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Обновление: режим отменили в 13:27.