22 украинских беспилотника сбили над Воронежской областью в ночь с 4 на 5 августа

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 4 на 5 августа в небе над восемью районами Воронежской области сбили 22 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - уточнил чиновник.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских дронов самолетного типа над территориями 17 регионов, включая Воронежскую область, и над акваториями двух морей.

Что касается режима атаки беспилотников, то он действовал в Воронежской области свыше девяти часов – с 21:53 4 августа до 7:32 5 августа.

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