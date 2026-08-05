«Россети Центр» напоминают воронежцам о правилах безопасного использования бытовых генераторов

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Однако нарушение правил эксплуатации может привести к поражению электрическим током, пожару, отравлению угарным газом и создать угрозу для специалистов, работающих на линиях электропередачи.

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» напоминают: генератор следует использовать строго в соответствии с инструкцией производителя. Подключать его к внутренней электросети дома необходимо после прибора учета, с соблюдением требований по безопасному электрическому подключению и заземлению.

Наиболее опасная ошибка — подача напряжения в общую электрическую сеть. Перед запуском генератора необходимо отключить вводной автоматический выключатель и исключить возможность обратной подачи электроэнергии. Для этого рекомендуется использовать трехпозиционный переключатель (рубильник) или другие устройства с механической блокировкой. Несоблюдение этого требования может привести к подаче напряжения на линию, которую специалисты считают обесточенной, и создать угрозу их жизни.

Эксплуатировать генератор разрешается только на открытом воздухе или в помещениях с системой отвода выхлопных газов. Во время работы двигатель выделяет угарный газ, поэтому использовать оборудование в закрытых помещениях запрещено.

Перед запуском необходимо убедиться, что генератор установлен на ровной поверхности, кабели не имеют повреждений, рядом отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы, а суммарная мощность подключаемых электроприборов не превышает допустимую нагрузку генератора. При использовании удлинителя он должен быть исправным и рассчитан на соответствующую мощность.

Энергетики также рекомендуют своевременно проводить техническое обслуживание оборудования и не допускать к его эксплуатации детей, посторонних лиц и людей, не знакомых с правилами безопасного использования генератора.