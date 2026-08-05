Ночные сирены прервали сон жителей Воронежа и восьми муниципалитетов

Жителей Воронежа встревожил вой сирен 4 августа в 23:23. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кантемировского и Россошанского районов встревожил вой сирен 4 августа в 22:02. В муниципалитетах объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 22:24 аналогичный режим ввели в Бобровском, Бутурлиновском и Лискинском районах, в 23:04 – в Аннинском районе, в 23:23 – в Воронеже, в 0:09 5 августа – в Острогожском районе, в 0:45 – в Нововоронеже.

А в 4:35 отменили угрозу непосредственного удара БпЛА во всех муниципалитетах.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала свыше девяти часов - с 21:53 4 августа до 7:32 5 августа. Минувшей ночью над нашим регионом сбили 22 дрона.

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