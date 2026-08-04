В Воронежской области требуют вернуть более 13 миллионов рублей туристических грантов

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В Воронежской области прокуратура потребовала вернуть более 13 миллионов рублей, выделенных на развитие туризма. По результатам проверки выяснилось, что средства грантов ушли на возведение объектов, не отвечающих установленным требованиям. Об этом пресс-служба регионального надзорного ведомства сообщила 4 августа.

Деньги выделялись в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который призван увеличивать количество мест для размещения отдыхающих. По итогам конкурсного отбора Министерства экономического развития РФ государственную поддержку тогда получили два воронежских проекта.

После вмешательства прокуратуры инициированы официальные мероприятия по возврату суммы субсидий в полном объеме.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что всего за последние полгода прокуроры выявили 769 нарушений закона о контрактной системе.