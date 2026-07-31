Прокуратура выявила 769 нарушений в сфере госзакупок за полгода

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Прокуратура Воронежской области обобщила результаты надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства о контрактной системе за первое полугодие 2026 года. Цифры, озвученные ведомством, свидетельствуют о масштабной и системной работе по очищению рынка госзакупок от недобросовестных исполнителей и коррупционных схем.

Всего за шесть месяцев текущего года прокуроры выявили 769 нарушений закона о контрактной системе. Реагируя на выявленные факты, надзорный орган внес 329 представлений об устранении нарушений. В отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного и административного характера — к ответственности привлечен 271 человек. Кроме того, в качестве превентивной меры было объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушения закона. Наибольший резонанс вызывают судебные разбирательства: в Арбитражный суд направлено 14 заявлений на общую сумму, превышающую 308 миллионов рублей.

Основной вектор надзорной деятельности в этом году — возмещение ущерба, причиненного бюджетам всех уровней из-за недобросовестного исполнения или неисполнения контрактных обязательств. Так, после расторжения контрактов с подрядчиками, не справившимися с работами, и заключения замещающих сделок с новыми исполнителями, с нерадивых компаний была взыскана стоимость удорожания работ — свыше 6,1 миллиона рублей.

Особое внимание прокуроры уделили фактам заключения контрактов в обход конкурентных процедур. По искам прокуратуры области судом признаны недействительными (ничтожными) более 150 контрактов, которые были заключены с единственным поставщиком с нарушением антимонопольного законодательства. Суд применил механизм односторонней реституции, взыскав с подрядных организаций в доход бюджета свыше 74,4 миллиона рублей.

Помимо этого, прокуратура предъявила требования к исполнителям контрактов о взыскании неосновательного обогащения за пользование чужими денежными средствами на сумму более 46 миллионов рублей. Примечательно, что до обращения в суд виновные лица уже были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ за незаконное изменение условий контракта.

Самым громким эпизодом полугодия стало выявление картельного сговора при проведении закупки на ремонт дорог в муниципальных районах области. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании сделки недействительной и взыскании в пользу государства незаконно полученного дохода в результате реализации антиконкурентного соглашения. Сумма иска составляет более 253 миллионов рублей.

Как подчеркивают в надзорном ведомстве, работа по пресечению злоупотреблений в сфере закупок продолжается и находится на особом контроле, поскольку речь идет об эффективном расходовании бюджетных средств, направленных на нужды жителей региона.