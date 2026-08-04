Молодая пара из воронежского Поворино победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Пастушковых из Поворино Фото: телеграм-канал "Министерство соцзащиты ВО".

На всероссийском конкурсе «Семья года» Супруги Евгений и Анастасия Пастушковы вошли в число 89 семей-победителей из разных регионов страны. Итоги 11-го конкурса подвели в конце июля. Всего на участие подавали заявки более 11,8 тысячи семей из 89 субъектов РФ, а в региональном этапе участвовали 69 воронежских семей. Пастушковы победили в номинации «Молодая семья». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства соцзащиты 4 августа.

В министерстве уточнили, что пара живет в Поворино. Их общая история началась с музыки: в юности Евгений играл на гитаре, а Анастасия однажды спела под его аккомпанемент. После этого они решили больше не расставаться. Вместе они уже 11 лет, у них трое детей — дочери Варвара, Вероника и Стефания.

Анастасия Олеговна работает педагогом в музыкальной школе и руководит вокальным ансамблем «Мечта», где занимаются старшие дочери. Евгений Васильевич — машинист-инструктор локомотивных бригад, также выступает на концертах с патриотическими песнями. На его выступления семья приходит в полном составе.

Три года назад супруги открыли детский развлекательный центр, где сами проводят праздники для детей. В организации помогают и их дочери, и бабушка.