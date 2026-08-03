Как остановить топливный кризис

Депутат Государственной Думы Сергей Обухов.

Интернет-издание Воронежа «В курсе» дало анализ активности региональных отделений партий в период бензинового кризиса.

Воронежское измерение кризиса

«Лето 2026 года запомнится воронежцам не только жарой, но и очередями на АЗС. Дефицит АИ-95, лимиты на отпуск, прыгающие цены — ситуация ударила по кошельку каждого автомобилиста и по карману аграриев в разгар уборочной. Казалось бы, тема номер один для любого политика»,- отмечает автор публикации.

Издание промониторило, какие действия предприняли региональные отделения партий.

Системная работа

Воронежские коммунисты оказались силой, которая превратила бензиновый кризис в полноценную кампанию. Здесь не было пустых лозунгов — только факты, запросы и конкретика.

Федеральный уровень. Депутат Госдумы Сергей Обухов поднял тему еще 26 июня на встрече с губернатором, когда чиновники только начали говорить про «логистические трудности». 3 июля он потребовал от премьера Мишустина компенсаций для села и создания топливного резерва. Затем последовали обращения в ФАС и Минфин. Обухов лично приехал в Воронеж в разгар кризиса — встречался с облизбиркомом и активом партии.

Региональная позиция. Депутат ОблДумы Андрей Рогатнев назвал происходящее «грабежом». В газете «За возрождение» был опубликован план спасения с целью не просто успокоить рынок, а кардинально пересмотреть политику: национализация ТЭКа, снижение цен на топливо на 30%, введение экспортных пошлин на нефть и обязательная маркировка качества.

Совещания и тишина

«Да, 16 июня прошло совещание с участием депутатов-единороссов. Да, обсуждали запрет на продажу в канистры.

Но что в итоге? Федеральные сети заверили, что у них «все хорошо», а операторы списали рост цен на биржу и инфляцию. Главный итог встречи — договорились «обмениваться информацией». Ни публичных обязательств, ни требований к правительству, ни сроков решения проблемы. И главное — тишина в публичном поле», - резюмирует автор.

Издание проверило сайты и паблики еще трех парламентских партий. Ни заметных заявлений от региональных лидеров, ни существенных депутатских запросов, ни комментариев для СМИ. На дворе топливный хаос, а депутаты ведут себя так, будто Воронеж ездит на электричестве.

Что это значит для людей?

Автор делает вывод, что депутаты КПРФ показали высокую активность в повестке топливного кризиса. Политикам необходимо слышать людей и предлагать жесткие и кардинальные меры. А не отмалчиваться, пока народ стоит в километровых очередях за бензином.

Подготовила Лана Романова