Пробка в 10 км растянулась на выезде из Воронежа днем 2 августа

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На выезде из Воронежа в сторону Рамонского района днем в воскресенье 2 августа образовалась огромная пробка. Автомобилисты в социальных сетях отмечают, что ее длина порядка 10 км.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», затор произошел из-за двух ДТП. Кроме того, проезд затруднен из-за дорожных работ. Пробка растянулась от улицы Изыскателей по Обходу Воронежа и заканчивается недалеко от Новоживотинного.

Ранее VRN.KP.RU сообщал, что после ДТП с фурами в Воронежской области в больницу попали два водителя. На трассе Р-298 в Панинском районе столкнулись большегрузы MAN, Sitrak и DAF.