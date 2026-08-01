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НовостиПроисшествия1 августа 2026 11:27

После ДТП с фурами в Воронежской области в больницу попали два водителя

На трассе Р-298 в Панинском районе столкнулись большегрузы MAN, Sitrak и DAF
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Авария с участием трех грузовиков произошла вечером 31 июля в Панинском районе Воронежской области, в результате чего два человека были госпитализированы. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент был зафиксирован в 19:14 на 285-м километре федеральной автодороги Р-298. На трассе столкнулись три большегруза: MAN, Sitrak и DAF. На место происшествия прибыл расчет пожарно-спасательной части. Специалисты провели работы по деблокированию зажатого пострадавшего, смыву топлива с проезжей части во избежание возгорания и сбору оперативной информации. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Sitrak и 34-летний водитель грузовика DAF.

Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в Воронеж — в БСМП № 10 (больница «Электроника»).