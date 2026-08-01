Сирены встревожили жителей шести районов Воронежской области минувшей ночью

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Воронежской области провели в режиме опасности атаки БПЛА почти всю ночь 1 августа. Губернатор Александр Гусев объявил об опасности в 00:29 часов, а отбой прозвучал спустя 7 часов, в 7:37 утра. При этом в шести районах региона в ночь на субботу выли сирены.

В 1:23 о прямой угрозе удара оповестили жителей Богучарского, Бутурлиновского и Россошанского муниципалитетов. Чуть позже, в 1:56 и 1:57, тревога распространилась на Острогожский и Лискинский районы, а в 2:07 — на Нововоронеж. Жителей призывали зайти в помещения, отойти от окон, а при обнаружении дрона — звонить в 112. Угроза сохранялась до 6:12, когда ее отменили во всех муниципалитетах.

Ранее сайт VRN.KP сообщал о четырех сбитых беспилотниках над Воронежской областью.

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