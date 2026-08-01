Четыре БПЛА сбили над Воронежской областью

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Минувшей ночью над четырьмя районами региона дежурные ПВО сбили четыре беспилотника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом утром субботы, 1 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона также оповестил жителей области об отбое режима опасности атаки БПЛА в 7:37 утра. Введен он был в 00:29 субботы.

По сводке Министерства обороны, за ночь по всей стране было уничтожено 274 беспилотника самолетного типа. Атакам подверглись 18 регионов: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области, Московский регион, Крым, Краснодарский край, Азовское и Черное моря.