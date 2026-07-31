Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке, представленного

Ключевым критерием для ранжирования являлся размер процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 27.07.2026 г. и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами: сумма – 4,8 млн рублей, первоначальный взнос – 28%, срок кредитования – 30 лет, подтверждение дохода (2-НДФЛ или выписка из СФР), оформление комплексного ипотечного страхования, подача заявки онлайн, при расчетах используется аккредитив/эскроу-счета (если это возможно). В оценке участвовали предложения банков, входящих в топ-30 финансового рейтинга Банки.ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на июль 2026 года.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе, банк входит в Топ-10 рынка по объемам выданных кредитов (Русипотека, итоги 5 мес 2026 года). В частности, популярностью пользуются ипотечные кредиты в рамках рыночных программ – их объем в январе-мае вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 13,4 млрд рублей. Доля рыночных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка сегодня составляет 84%, а чаще всего клиенты выбирают программу кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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