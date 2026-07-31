В полиции рассказали подробности о ДТП с поездом на переезде в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону

Стали известны подробности серьезного ДТП, которое произошло 30 июля в поселке Перелешино Панинского района Воронежской области. На железнодорожном переезде у дома №86 по улице Куцыгина автомобиль «Киа Серато» врезался в локомотив.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, происшествие случилось в 18:20. 36-летний водитель иномарки, житель Новоусманского района, нарушил правила проезда через железнодорожный переезд, что привело к столкновению с тепловозом «ТЭМ-70» под управлением 35-летнего воронежца.

В результате удара телесные повреждения получили: водитель «Киа Серато» 36 лет и 37-летняя пассажирка легковушки. Оба доставлены в больницу. Информация о тяжести их состояния пока не раскрывается.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и точные причины произошедшего.