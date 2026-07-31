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НовостиПроисшествия31 июля 2026 5:36

Легковушка выехала под поезд на переезде на воронежской станции Перелешино

Пострадали два человека
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Авария произошла вечером 30 июля на станции Перелешино Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. В 18:10 водитель легкового автомобиля выехал на пути непосредственно перед движущимся локомотивом технического состава.

Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав мгновенно не удалось. Слишком маленьким было расстояние, а тормозной путь у поезда большой.

В результате столкновения травмы получили два человека: сам водитель и его пассажир. К счастью, схода вагонов с рельсов не произошло, поэтому корректировки движения пассажирских поездов не потребовалось. Обстоятельства случившегося выясняются.

Подробнее о безопасности на железнодорожных переездах читайте в нашем материале.