Легковушка выехала под поезд на переезде на воронежской станции Перелешино

Фото из архива КП

Авария произошла вечером 30 июля на станции Перелешино Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. В 18:10 водитель легкового автомобиля выехал на пути непосредственно перед движущимся локомотивом технического состава.

Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав мгновенно не удалось. Слишком маленьким было расстояние, а тормозной путь у поезда большой.

В результате столкновения травмы получили два человека: сам водитель и его пассажир. К счастью, схода вагонов с рельсов не произошло, поэтому корректировки движения пассажирских поездов не потребовалось. Обстоятельства случившегося выясняются.

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