Жара до +32 градусов придет в Воронежскую область на выходные

Фото из архива КП

В ближайшие выходные, 1 и 2 августа, в регионе установится по-настоящему летняя погода. По данным Воронежского гидрометцентра, в субботу днем воздух прогреется до +30°C (в областном центре — до +28°C), ночью температура опустится до +12–17°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

В воскресенье станет еще жарче: в районах области столбики термометров поднимутся до +32°C, в Воронеже — до +31°C. Ночные показатели составят +12°C по области и +14–16°C в городе.

Существенных осадков в течение обоих дней не прогнозируется. Погода будет сухой и солнечной, что стоит учесть при планировании прогулок и дачных работ.

Прогноз на август от воронежского метеоролога Александра Сушкова читайте здесь.