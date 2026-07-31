«Тепло, сухо и без аномалий»: Воронежский синоптик Александр Сушков рассказал о погоде в августе

Фото из архива КП

Главный синоптик региона Александр Сушков обнародовал предварительный прогноз на последний месяц лета, и он выглядит весьма обнадеживающе для тех, кто соскучился по теплу. После дождливого и прохладного июля, который, по словам метеоролога, выдал 2,5 месячной нормы осадков, погода наконец-то разворачивается к летнему зною. Впрочем, как подчеркнул специалист, говорить о серьезных климатических рекордах не приходится.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: СУШЕ И ТЕПЛЕЕ НОРМЫ

Согласно расчетам Гидрометцентра, среднемесячная температура августа ожидается на уровне +19,9 °C. Однако за счет влияния антициклона фактическая средняя температура будет немного выше — около +20,7 °C, что на 0,8 °C превышает климатическую норму . Что касается осадков, то здесь жителей области ждет приятный сюрприз: вместо привычных 52 мм выпадет около 44 мм, то есть всего 85% от нормы.

Александр Сушков прокомментировал ситуацию так:

- Август будет суше и теплее. Начало месяца ознаменуется жарой +30 и выше. Вся предыдущая влага должна испариться.

ЖАРКИЙ СТАРТ МЕСЯЦА

Первые выходные августа полностью подтвердят прогноз главного синоптика. В субботу, 1 августа, в регионе установится по-настоящему летняя погода. Днем воздух прогреется до +30 °C (в областном центре — до +28 °C), ночью температура опустится до комфортных +12–17 °C. Ветер будет северо-западным, 5–10 м/с.

В воскресенье жара усилится: столбики термометров в районах поднимутся до +32 °C, в Воронеже — до +31 °C. Ночные показатели в городе составят +14–16 °C, в области — около +12 °C. Существенных осадков в течение обоих дней не прогнозируется — погода будет сухой и солнечной.