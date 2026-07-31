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НовостиПроисшествия31 июля 2026 6:11

Обломки сбитого дрона повредили дом в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев подтвердил разрушения окон и двери
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из районов региона из-за падения обломков беспилотника повреждено частное домовладение. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере MAX.

В ночь на 31 июля осколки сбитого вражеского БПЛА разбили стекла и повредили дверь в частном доме. По предварительным данным, люди не пострадали.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем и тремя районами области восемь беспилотных аппаратов. Режим беспилотной опасности все еще сохраняется.