Над Воронежской областью ночью были сбиты 8 БПЛА

Фото из архива КП

Минувшей ночью силы ПВО пресекли массированную атаку беспилотников в небе над Воронежской областью. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном канале в мессенджере МАХ 31 июля, дежурные расчеты обнаружили и уничтожили восемь дронов в районе областного центра и трех муниципальных образований.

По предварительным данным, жертв и раненых нет. Однако в одном из районов падение обломков сбитого аппарата привело к повреждениям: осколки разбили остекление и повредили дверь частного домовладения.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Опасность атаки вражеских БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.