Как отражаются на жителях Воронежской области высокая ставка ЦБ и проблемы с горючим

Беспрецедентную активность проявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на финише парламентской сессии, используя все трибуны. Прямое обращение к жителям страны через партийные СМИ. Выступление с думской трибуны на последнем пленарном заседании восьмого созыва. Даже церемонию награждения Президентом в Георгиевском зале Кремля лидер КПРФ использовал, чтобы раскритиковать финансово-экономический блок и процентную ставку ЦБ.

Как касаются эти парламентские оценки конкретных людей? Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев прокомментировали ключевые оценки Геннадия Зюганова. Депутаты показали на трех воронежских примерах: слова Геннадия Зюганова — далеко не абстракция. Это диагноз того, что происходит в регионе и предложения, что нужно менять.

Ставка ЦБ убивает инвестиции в экономику

Геннадий Зюганов в выступлении в Госдуме отметил:

«Если мы по-прежнему сохраним эту идиотскую банковскую ставку, эти душащие производство налоги, уничтожающие малый и средний бизнес, если мы не изучим реальный опыт народных предприятий и не сформируем бюджет развития, то с темпами развития в 0,4% мы не закрепим свои победы и никуда не продвинемся вперед».

А теперь — конкретный воронежский пример. В Рамонском районе заморожен масштабный инвестиционный проект кролиководческой фермы на 2 миллиарда рублей. Инвестор готов был вкладывать деньги, создавать рабочие места, развивать сельское хозяйство. Но из-за высокой ключевой ставки ЦБ получить льготное кредитование стало невозможно, при такой ставке входить в проект экономически нецелесообразно.

Андрей Рогатнев отмечает:

«Воронежцы лучше всяких слов понимают, что такое «идиотская ставка». Кролиководческая ферма — один из рядовых примеров удара по производству из-за нынешнего финансово-экономического курса. Два миллиарда инвестиций, сотни рабочих мест — все это лежит под сукном из-за денежной политики! Это не абстрактная экономика — это наши земляки, которые не получили работу и развитие своей территории».

Топливный кризис – чудовищный факт для энергетического государства

Геннадий Зюганов во время выступления в Госдуме заметил:

«Бензиновая страна при такой политике завтра столкнется с трудностями. За неделю по России прилетели тысячи беспилотников, и если не принять экстренные меры, ситуация будет только ухудшаться».

А теперь — воронежская реальность. Ситуация с поставками топлива «остается непростой». Почти все операторы АЗС в регионе сохраняют ограничения на продажу бензина. Лишь некоторые сети начали увеличивать лимиты до 40–50 литров. Но чудовищен сам факт, что в «великой энергетической державе» мы обсуждаем лимиты в 2026 году!

Сергей Обухов напоминает:

«Я первым на региональном уровне поднял тему топливного кризиса — еще 26 июня на рабочей встрече с губернатором области. КПРФ требовала от ФАС проверить федеральные сети заправок на предмет сговора и завышения цен. И что? ФАС сообщает о нескольких возбужденных делах и выявленных в регионах картельных сговорах топливных поставщиков. Но проблема так и не решена.

Это — прямое следствие экономической политики, которую Геннадий Зюганов называет «олигархическим кошмаром». Группа депутатов КПРФ срочно внесла предложения о госрегулировании топливного рынка: временное установление предельных цен, пресечение спекуляции. Иначе ситуация будет только ухудшаться».

Рост тарифов ЖКХ – удар по каждой воронежской семье

«Граждане настаивают, чтобы не поднимали налоги и тарифы на ЖКХ. Граждане просят дать возможность детям достойно учиться, а выпускникам — гарантию первого рабочего места. Все, кто сейчас защищает нашу Родину, должны получать соответствующую социальную поддержку», - сказал Геннадий Зюганов во время выступления в Госдуме.

А теперь — цифры. Объявлено, что после выборов осенью в Воронежской области коммунальная плата вырастет на 9,9%, а с учетом допустимого отклонения — до 13%. На многие семьи ляжет до тысячи рублей дополнительных расходов в месяц. И это в условиях, когда регион фактически прифронтовой!

Сергей Обухов сообщил:

«Я уже направил запрос в Правительство РФ с требованием ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ для 12 приграничных регионов, включая Воронежскую область. Жители этих территорий постоянно сталкиваются с дополнительными издержками: нарушением инфраструктуры из-за обстрелов, рисками для жизни и здоровья, необходимостью тратить деньги на собственную безопасность. Почему они должны еще и платить за рост тарифов?».

Депутаты Сергей Обухов и Андрей Рогатнев подчеркивают: такие оценки касаются каждого воронежца. У олигархов нет Родины. И они отнимут её у каждого, напоминает лидер КПРФ.

Лана Романова, фото пресс-службы Воронежского обкома КПРФ