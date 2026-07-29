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НовостиОбщество29 июля 2026 15:59

Губернатор Гусев предупредил об опасности БПЛА в Воронежской области

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 18:49 29 июля в своем канале в мессенджере МАХ объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности .

- Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью дежурные средства ПВО в небе над тремя районами Воронежской области обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.