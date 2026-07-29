В Воронежской области отменили опасность атаки дронов 29 июля утром

В 9:39 29 июля в Воронежской области отменили режим атаки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 9:39 29 июля в Воронежской области отменили режим атаки дронов. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, что опасность сохранялась свыше десяти часов – с 23:25 28 июля.

За это время сирены выли в Бобровском, Богучарском и Россошанском районах. Также минувшей ночью в небе над тремя районами региона сбили три беспилотных летательных аппарата.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Воронежскую область, и акваториями двух морей.

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