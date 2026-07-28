На Рабочем проспекте в Воронеже образовался провал в асфальте

Яма образовалась прямо на дороге Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внушительный провал образовался на проезжей части дороги по Рабочему проспекту в районе дома 101, сообщили в «Комсомолку» читатели. По словам местных жителей, яма в асфальте постепенно разрастается на протяжении недели.

Редакция сообщила о проблеме в управу Коминтерновского района Воронежа. Ее сотрудники выехали на место и выяснили, что это бесхозные сети канализации. Чиновники управы направили информацию в управление дорожного хозяйства города для принятия мер по ликвидации аварии. До ее устранения опасный участок огородили сигнальными лентами.

. Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что сейчас водоканал ликвидирует три провала на канализационном коллекторе в Левобережном районе. Авария возникла вечером в воскресение из-за переполнения системы ливневыми водами.