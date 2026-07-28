Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 9:03

На Рабочем проспекте в Воронеже образовался провал в асфальте

Опасное место находится у дома №101
Ирина КАЗАНИНА
Яма образовалась прямо на дороге

Яма образовалась прямо на дороге

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внушительный провал образовался на проезжей части дороги по Рабочему проспекту в районе дома 101, сообщили в «Комсомолку» читатели. По словам местных жителей, яма в асфальте постепенно разрастается на протяжении недели.

Редакция сообщила о проблеме в управу Коминтерновского района Воронежа. Ее сотрудники выехали на место и выяснили, что это бесхозные сети канализации. Чиновники управы направили информацию в управление дорожного хозяйства города для принятия мер по ликвидации аварии. До ее устранения опасный участок огородили сигнальными лентами.

.

.

Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что сейчас водоканал ликвидирует три провала на канализационном коллекторе в Левобережном районе. Авария возникла вечером в воскресение из-за переполнения системы ливневыми водами.