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НовостиОбщество28 июля 2026 7:24

Три метра аварийной канализации заменили в Левобережном районе Воронежа

Рабочие водоканала устранили два из трех провалов
Ирина КАЗАНИНА
Фото предоставлено РВК-Воронеж

Фото предоставлено РВК-Воронеж

В Левобережном районе Воронежа заменили три метра аварийного канализационного коллектора. Напомним, сразу три провала на трубе диаметром 800 мм обнаружили вечером в воскресенье. По словам специалистов, причиной аварии стало переполнение канализации из-за ливневых вод.

- Бригада продолжает диагностику прилегающих участков, чтобы выявить потенциально уязвимые зоны и предотвратить новые провалы,- уточнили в пресс-службе водоканала.

Ранее аварийные бригады уже устранили два провала. Сейчас приступили к ликвидации третьего.