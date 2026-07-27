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НовостиОбщество27 июля 2026 11:25

Мастер «Воронежэнерго» вошел в тройку лучших специалистов Группы «Россети» по эксплуатации кабельных линий

Мастер бригады по эксплуатации кабельных линий Хохольского района электрических сетей «Воронежэнерго» Андрей Павлюков занял третье место на чемпионате по эксплуатации кабельных линий электропередачи
Источник:kp.ru
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Соревнования прошли в Екатеринбурге и объединили представителей 11 электросетевых компаний Группы «Россети».

В течение четырех дней участники выполняли теоретические и практические задания, в том числе по монтажу переходных и концевых муфт. Уровень подготовки конкурсантов оценивали эксперты и представители предприятий — производителей оборудования. Андрей Павлюков— инженер, работает в энергетике более 15 лет. На воронежском предприятии он прошел путь от электромонтера до мастера бригады по эксплуатации кабельных линий. В 2022 году его имя было занесено на Доску почета Компании.

Чемпионаты профессионального мастерства проводятся ежегодно и направлены на совершенствование компетенций работников, обмен лучшими практиками и повышение качества и безопасности выполнения производственных работ.